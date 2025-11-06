Η εγκαταλελειμμένη βίλα του Πελέ: Γιατί έπεσε από 15,6 σε 6,9 εκατ. ευρώ

Η εγκαταλελειμμένη βίλα του Πελέ στη Γκουαρουχά αποτιμάται πλέον στα 6,9 εκατ. ευρώ. Εικόνες φθοράς αποκαλύπτουν γιατί η αξία της έπεσε δραματικά.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, του θρυλικού Πελέ, η άλλοτε εντυπωσιακή βίλα του στη Γκουαρουχά, στο Σάο Πάολο, βρίσκεται σε δραματική κατάσταση. Το ακίνητο, που κάποτε αποτιμήθηκε στα 15,6 εκατ. ευρώ, έχει πλέον «πέσει» στα 6,9 εκατ., σύμφωνα με το Click Petróleo e Gás.

Ο δημιουργός περιεχομένου Luan Daniel, γνωστός για τις εξερευνήσεις εγκαταλελειμμένων χώρων, μπήκε πρόσφατα στην ιδιοκτησία του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, παρουσιάζοντας εικόνες που αποτυπώνουν τη σιωπή και την εγκατάλειψη.

«Εξερευνήσαμε την τεράστια έπαυλη του Πελέ, ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο που σήμερα έχει μόνο... μνήμες. Είναι αδύνατο να μην συγκινηθείς όταν συνειδητοποιείς ότι κάποιος που άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου έζησε εδώ», ανέφερε.

Η περιήγηση αποκάλυψε την ταχεία φθορά του σπιτιού: ο κήπος έχει αφεθεί στη μοίρα του, ζιζάνια έχουν κατακλύσει τους εξωτερικούς χώρους, μπάζα είναι διάσπαρτα παντού, ενώ η πισίνα και το γήπεδο τένις έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως. Η βίλα, που βρίσκεται σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία του Νότιου Ατλαντικού, μοιάζει πλέον με σκιά της προηγούμενης λαμπρότητάς της.

