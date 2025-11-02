Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της Ευαγγελίας: Πέθανε από σφαίρα και όχι από ανακοπή
Ταυτοποιήθηκαν πέντε καταζητούμενοι... Κρύβονται στα βουνά.
Από σφαίρα που πέρασε τα πλευρά και έπληξε τον πνεύμονα, κατέληξε η 56χρονη Ευαγγελία, θύμα της φονικής σύγκρουσης των δύο οικογενειών στα Βορίζια.
Αυτό πιστοποιεί η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην άτυχη γυναίκα. Η πρώτη πληροφόρηση έκανε λόγο για ανακοπή καρδιάς, όταν βρέθηκε σε διασταυρώμενα πυρά, ωστόσο είναι θύμα της ένοπλης σύρραξης μεταξύ των δύο οικογενειών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr