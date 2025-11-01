Χάος στην Κρήτη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια (vids)

Τουλάχιστον δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες μετά από αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια του Ηρακλείου.Οι κάτοικοι περιγράφουν στιγμές πανικού και αναστάτωσης ενώ η αστυνομία ερευνά το περιστατικό.

Το χωριό Βορίζια του Ηρακλείου ξύπνησε το πρωί του Σαββάτου μέσα σε σκηνές κόλασης. Ό,τι ξεκίνησε σαν ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της παλιάς κρητικής βεντέτας, κατέληξε σε ένα πρωτοφανές αιματοκύλισμα που πάγωσε όχι μονάχα τη μεγαλόνησο αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή, τα παιδιά έτρεχαν να κρυφτούν, οι κάτοικοι δεν πίστευαν στα μάτια τους. Δύο άνθρωποι είναι νεκροί, και τουλάχιστον τέσσερις οι τραυματίες.

Το βράδυ η βόμβα, το πρωί τα όπλα

Η αλυσίδα των γεγονότων ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε υπό κατασκευή σπίτι, ιδιοκτησίας μέλους μιας οικογένειας που είχε χρόνιες διαφορές με άλλη γνωστή οικογένεια του χωριού. Πιο συγκεκριμένα, το αιματοκύλισμα φέρεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (Κάτω Χωριό) αγόρασε σπίτι στην πάνω πλευρά (Πάνω Χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, με οικονομικό αντάλλαγμα, τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν στην αγορά του σπιτιού. Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ τελικά το βράδυ της Παρασκευής (31/10) εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στην οικοδομή. Η έκρηξη, που σημειώθηκε αργά τη νύχτα, θεωρήθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, αλλά έγινε η σπίθα που άναψε τη φωτιά.

Το πρωί, λίγο πριν τις οκτώ, οπλισμένα άτομα εμφανίστηκαν στο κέντρο του χωριού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Η πλατεία γέμισε καπνό και ένα αίσθημα πανικού κυρίευσε το χωριό απο άκρη σε άκρη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, για περισσότερο από μία ώρα το χωριό ήταν υπό καθεστώς πολιορκίας, με τις ριπές να ακούγονται χιλιόμετρα μακριά. Οι συγκρούσεις εκτυλίχθηκαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και σε κοντινό φαράγγι. Όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες, προς πάσα κατεύθυνση, με το σκηνικό να μοιάζει με πεδίο πολέμου.

«Εγώ πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά» δήλωσε στο ΚΡΗΤΗ ΤV ο αυτόπτης μάρτυρας, που περνούσε τυχαία από την περιοχή. «Καμία δεκαριά ήταν μπροστά μου και πέρναγε ένα μαύρο αγροτικό και έριχναν και από τη μία πλευρά και από την άλλη» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι τουλάχιστον 5-6 σφαίρες καρφώθηκαν στο αυτοκίνητό του.

«Ειδοποίησα την Αστυνομία. Το μόνο που μου είπαν ήταν να πάω σπίτι για να μην κινδυνεύσω. Εγώ είμαι περαστικός, ούτε σπίτι έχω εδώ, ούτε τίποτε. Το αυτοκίνητό μου είναι σακατεμένο και προσπαθώ να φυγω από εδώ γιατί ανα πάσα στιγμή κινδυνεύουμε» ανέφερε.

Δύο νεκροί, τέσσερις τραυματίες

Ένας 38χρονος πατέρας έξι παιδιών και μια 57χρονη γυναίκα που μένει στα Χανιά και ήρθε στο χωριό για ένα μνημόσυνο το πρωί, είναι τα πρώτα επιβεβαιωμένα θύματα της αιματηρής σύρραξης, ενώ τουλάχιστον τέσσερις είναι οι τραυματίες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr. o νεκρός άνδρας της οικογένειας Καργάκη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου έσπευσαν δεκάδες συγγενείς, ενώ η νεκρή γυναίκα, από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Κάποιες πληροφορίες ήθελαν την γυναίκα να χάνει τη ζωή της μετά από ανακοπή, με τα νεότερα να αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να είχε προηγουμένως τραυματιστεί από πυροβολισμό.

Εκτός από το Βενιζέλειο, το εφημερεύον νοσοκομείο στο Ηράκλειο, τόσο το ΠΑΓΝΗ όσο και μια ιδιωτική κλινική άνοιξαν για τη διακομιδή των τραυματιών. Σε χωριστά νοσοκομεία έχουν μεταφερθεί τα θύματα της βεντέτας, καθώς το κλίμα παραμένει τεταμένο και υπάρχουν φόβοι για επεισόδια στα κέντρα υγείας.

Συγγενείς θρηνούν και ουρλιάζουν, η μητέρα του θύματος λιποθύμησε ενώ υπήρξε λεκτική επίθεση και σε αστυνομικούς που βρίσκονται στη σημείο. Διμοιρίες ανδρών της ΕΛ.ΑΣ είναι έξω από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας. Βλέποντάς τους, γυναίκα από την οικογένεια του νεκρού φέρεται να τούς φώναξε: "Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε".

Ανάλογο κλίμα επικρατεί στους διαδρόμους του νοσηλευτικού ιδρύματος, με πολλά ξεσπάσματα οργής κατά αστυνομικών: "Βρ@μπ@τσοι, να παρακαλάτε να μην έχει πεθάνει" κραύγασε ένα άτομο από το στενό περιβάλλον τραυματία, στη θέα ενστόλων.

Oι πληροφορίες για πιθανό τρίτο νεκρό παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, καθώς υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους που προσπάθησαν να διαφύγουν προς τα γύρω βουνά.

Εικόνες πολεμικής σύρραξης στο χωριό

Το χωριό θυμίζει πραγματικό πεδίο μάχης: Σπίτια με σημάδια από τις σφαίρες, παράθυρα θρυμματισμένα, δρόμοι γεμάτοι κάλυκες. «Είναι θαύμα που δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα», λέει κάτοικος που συμμετείχε στη μεταφορά τραυματιών με αγροτικό.

Κλειστά σχολεία, φόβος για νέα επεισόδια

Μετά το μακελειό, οι αρχές αποφάσισαν την άμεση αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων της περιοχής, μέχρι να θεωρηθεί ασφαλής η κατάσταση. Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων ΕΚΑΜ και ειδικό κλιμάκιο της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχουν αναπτυχθεί στα Βορίζια και στα γύρω χωριά.

Οι κάτοικοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους πόρτα-πόρτα για όπλα. Η παρουσία ένοπλων δυνάμεων είναι συνεχής, με drones να επιτηρούν την περιοχή από αέρος.

Ολόκληρη η αστυνομία στο... πόδι

Για το φονικό περιστατικό, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενημερώθηκε άμεσα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο υπουργός έχει ζητήσει συνεχή ροή ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή και έχει δώσει εντολή για ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταβαίνουν στην Κρήτη ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (το λεγόμενο “ελληνικό FBI”), με στόχο τον άμεσο συντονισμό των ερευνών, τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων και τη διαλεύκανση των συνθηκών του μακελειού, όπου θα αναλάβουν και τις έρευνες.

Οι οικογένειες είχαν κάνει «σασμό» και τον παραβίασαν

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές με μήλο της έριδος τα βοσκοτόπια εδώ και πολλά χρόνια. Πρίν από περίπου ένα χρόνο μάλιστα, είχε ξαναγίνει ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, όπου έγιναν και μικροτραυματισμοί. Η παθογένεια των ορεινών χωριών όμως “κουκούλωσε” το συμβάν, το οποίο δεν έφτασε στα αυτιά της αστυνομίας, όπως αποκαλύπτουν πηγές από την περιοχή. Το κακό κρύφτηκε και μάλιστα έγινε και ο περιβόητος “σασμός” με μια συντεκνιά, δηλαδή με τη βάφτιση ενός παιδιού της μίας οικογένειας με νονό άτομο από την άλλη. Ωστόσο, αυτός ο “σασμός” φαίνεται ότι δεν έγινε σεβαστός και είχαμε το σημερινό μακελειό.

Η πρώτη ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

