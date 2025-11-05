Άνδρας της ασφάλειας με κράνος πήγε να κάνει σύλληψη αλλά τον χτύπησαν τα ΜΑΤ: «Δικός σας είμαι», φώναζε (vid)

Άνδρες των ΜΑΤ μπερδεύτηκαν και επιτέθηκαν σε άνδρα της ασφάλειας στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο λιμάνι της Σούδας.

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) στο λιμάνι της Σούδας όταν κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μετέφερε περίπου 1.500 Ισραηλινούς τουρίστες.

Σωματεία εργαζομένων συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία του κρουαζιερόπλοιου με ισραηλινούς επιβάτες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Στο σημείο υπήρχαν και ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε. Η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο έντασης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης και σε συλλήψεις διαδηλωτών.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα. Άνδρας της ασφάλειας που φορούσε κράνος και συμμετείχε στην επιχείρηση της αστυνομίας, δέχθηκε επίθεση από τα ΜΑΤ, τα οποία προφανώς και δεν κατάλαβαν ότι ήταν «δικός» τους.

Στην προσπάθειά του να πιάσει έναν διαδηλωτή, ο άνδρας της ασφάλειας βρέθηκε στο έδαφος να δέχεται χτυπήματα με γκλομπ από τους άνδρες των ΜΑΤ. «Δικός σας είμαι», φώναζε την ώρα που τον είχαν περικυκλώσει...

Δείτε το βίντεο στο 0:10

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ