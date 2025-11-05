Αδιανόητη δήλωση Γκλέτσου που αποχώρησε έξαλλος από εκπομπή: «Οι μπάτσοι που γ@μ@ν€ τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες;» (vid)

Επεισοδιακά εξελίχθηκε η παρουσία του Απόστολου Γκλέτσου στην εκπομπή «Real View» του Open με τον ηθοποιό να βγάζει το ακουστικό του και να αποχωρεί εκνευρισμένος.

Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε σε έξαλλη κατάσταση από το πλατό της εκπομπής του «Real View» του Open, αρνούμενος να δεχτεί τον χαρακτηρισμό ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», όπως ειπώθηκε στη συζήτηση που ακολούθησε μετά την προβολή σχετικού ρεπορτάζ.

Αρχικά, ο ηθοποιός εξέφρασε τον εκνευρισμό του λέγοντας: «Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι. Μικρά κρεβάτια είναι παντού. Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο, επειδή από το θέατρο βγαίνουν δεκάδες και δίνουν συνεντεύξεις, τότε το ίδιο είναι και η τράπεζα, οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί, οι δικηγόροι… Χειρότεροι.. οι μπάτσοι; Οι μπάτσοι που γ…νε τα παιδιά τους και τα βγάζουνε ταινίες; Με συγχωρείτε… Είμαστε καλλιτέχνες».

Στη συνέχεια ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε: «Εγώ να έχω δεχτεί παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που θα μου το έκανε; Θα ερχόταν κοπελίτσα να μου πει κάτι τέτοιο και δεν θα έδερνα αυτόν που της το έκανε;». Τότε τον λόγο πήρε η Σοφία Μουτίδου, η οποία του είπε: «Λες ψέματα, η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη».

Σε αυτό το σημείο ο Απόστολος Γκλέτσος φανερά εκνευρισμένος πλέον τόνισε: «Για ποιον ήξερα; Και δεν πήγα να τον δείρω», με την Σοφία Μουτίδου να συνεχίζει: «Μπροστά μου έγιναν στην ταπεινή μου πορεία πολλά περιστατικά, είσαι τυχερός που δεν βρέθηκαν στην πορεία σου».

«Να μου αποδείξεις ότι λέω ψέματα. Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις με τέτοιο τρόπο», είπε ο Απόστολος Γκλέτσος και αφού έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε από την εκπομπή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ