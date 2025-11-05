Το χρονικό της δολοφονίας του οπαδού της ΑΕΚ: Η καταδίωξη, η συμπλοκή και ο 30χρονος που καθάρισε το σημείο

Αναλυτικά πως έγινε η συμπλοκή των οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, αλλά και τι ακολούθησε τον θάνατο του 20χρονου.

Σοκαρισμένη παραμένει η χώρα μετά το νέο περιστατικό οπαδικής βίας που είχε ως αποτέλεσμα ένα παιδί 20 ετών, οπαδός της ΑΕΚ, να χάσει την ζωή του, τα ξημερώματα της Τρίτης στην Χαλκίδα.

Όπως αναφέρουν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος, η επαφή των οπαδών Ολυμπιακού και ΑΕΚ αρχικά ήταν εποχούμενη. Στο ένα αυτοκίνητο επιβάτες ήταν τέσσερις οπαδοί των Πειραιωτών και στο άλλο ισάριθμοι οπαδοί της Ένωσης. Μετά από μία καταδίωξη οχημάτων αρκετών χιλιομέτρων, ο ένας οδηγός έκλεισε τον δρόμο στο «αντίπαλο» όχημα.

Το χρονικό της συμπλοκής

Οι επιβάτες και των δύο οχημάτων αποβιβάστηκαν και άρχισαν να συμπλέκονται με μαχαίρια και άλλα αντικείμενα. Σημειώνεται ότι κάποιοι από τους νεαρούς ήταν… συμμαθητές ή γείτονες! Στις 22:55 το βράδυ της Δευτέρας, γυναίκα ειδοποιεί το κέντρο επιχειρήσεων της Εύβοιας για συμπλοκή ατόμων στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα, κοντά σε σούπερ μάρκετ της περιοχής. Οι αστυνομικοί που έφθασαν εκεί δεν εντόπισαν κανέναν από τους εμπλεκόμενους, καθώς είχαν προλάβει να διαφύγουν.

Στις 23:06, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από υπευθύνους του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας ότι άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άφησαν στην είσοδο του νοσοκομείου νεκρό έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι υπεύθυνοι έδωσαν τον τύπο του οχήματος, ένα γκρι Fiat Punto, και τον αριθμό κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι νεκρός ήταν ο 20χρονος Μ.Ρ., γιος γνωστού επιχειρηματία της περιοχής.

Στις 00:50 ξημερώματα Τρίτης, αστυνομικοί που περιπολούσαν, μέσα σε σταθμευμένο όχημα στην πλ. Ελευθερίας στη Χαλκίδα, εντόπισαν τον 20χρονο Κ.Γ. ελαφρά τραυματισμένο στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αστυνομία, καθώς συμμετείχε στη φονική συμπλοκή.

Οι συλλήψεις

Αρχικά οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις οπαδούς της ΑΕΚ και τρεις του Ολυμπιακού, εκ των οποίων οι δύο τραυματίες, που δεν είχαν απασχολήσει τις διωκτικές αρχές, ενώ αναζητούσαν δύο ακόμη. Ο 7ος που συνελήφθη ήταν ο 19χρονος χούλιγκαν του Ολυμπιακού ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα επιθέσεων εναντίον των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Γιώργου Λυγγερίδη. Ο συγκεκριμένος νεαρός εμπεριέχεται σε δικογραφία και σημαντική αναφορά της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αφορά τον θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου αστυνομικού. Μάλιστα, σήμερα κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής.

Ο 30χρονος που καθάρισε το σημείο

Ο τελευταίος που συνελήφθη φαίνεται πως ήταν ο «καθαριστής» του χώρου της συμπλοκής από αντικείμενα, πιθανόν μαχαίρια και άλλα πειστήρια, ενοχοποιητικά για τους εμπλεκόμενους στη δολοφονία του 20χρονου. Ο 30χρονος άνδρας συνελήφθη, καθώς από παρατήρηση βιντεοληπτικού υλικού διαπιστώθηκε ότι πήγε στον χώρο όπου εξελίχθηκε το αιματηρό περιστατικό μετά τη λήξη του και άρχιζε να μαζεύει από το έδαφος στοιχεία και πειστήρια, αλλοιώνοντας τον τόπο του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τα δύο οχήματα προς εξερεύνηση, προέβησαν σε έρευνες στις οικίες των εμπλεκομένων, χωρίς προς το παρόν να έχουν εντοπίσει αξιοποιήσιμα στοιχεία, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξερεύνησε το σημείο της συμπλοκής. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα, αναζητώντας επιβαρυντικές μαρτυρίες, ενοχοποιητικά στοιχεία, ακόμη και ομολογίες των εμπλεκομένων.