Χαλκίδα: Σύλληψη για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο του φονικού οπαδικής βίας, κατάσχεση δύο οχημάτων

Στη Χαλκίδα συνελήφθησαν επτά άτομα για συμμετοχή σε αιματηρή οπαδική συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή ενός 20χρονου. Ακόμη ένας άνδρας κατηγορείται για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο του εγκλήματος. Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για την εξιχνίαση του περιστατικού.

Σοβαρό επεισόδιο τυφλής οπαδικής βίας σημειώθηκε την Τρίτη (4/11) στη Χαλκίδα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε συνολικά επτά άτομα για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή, ενώ ένας ακόμη άνδρας κατηγορείται για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο του εγκλήματος.

Η αιματηρή σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ δύο ομάδων που επέβαιναν σε διαφορετικά οχήματα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε εγκαταλελειμμένο στην είσοδο του νοσοκομείου Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και ένας εξ αυτών νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η ΕΛ.ΑΣ. αξιοποίησε ψηφιακά μέσα και ειδικές ανακριτικές τεχνικές για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την κατάσχεση δύο Ι.Χ. που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα μετά από συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού, χθες αργά το βράδυ σε περιοχή της Χαλκίδας

Συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο όπου έλαβε χώρα η συμπλοκή

Κατασχέθηκαν -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4- επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας».