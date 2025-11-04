«Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει»: Νεαρός ξύπνησε από κώμα, κατηγόρησε την κοπέλα του και πέθανε

Νεαρός άνδρας ξύπνησε από κώμα μετά από τροχαίο και κατηγόρησε τη σύντροφό του για το ατύχημα, πριν τελικά φύγει από τη ζωή. Η ομολογία του οδήγησε στην αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία από τροχαίο.

Ένα τραγικό τροχαίο στη Φλόριντα παίρνει νέα διάσταση μετά την ομολογία ενός νεαρού άνδρα πριν φύγει από τη ζωή. Ο 22χρονος, Ντάνιελ Γουότερμαν, συμμετείχε σε ατύχημα τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Super Bowl, ενώ ήταν επιβάτης στο αυτοκίνητο της 24χρονης συντρόφου του, Λέιγκα Μάμπι.

Ο Γουότερμαν έμεινε σε κώμα εξαιτίας σοβαρών τραυμάτων -κατάγματα στον αυχένα, την πλάτη, την κλείδα, το πόδι και εξαρθρώσεις στους γοφούς- και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Ωστόσο, πριν φύγει, κατάφερε να ξυπνήσει από το κώμα και να αποκαλύψει στην αστυνομία ότι η σύντροφός του ήταν υπεύθυνη για το τροχαίο.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η Μάμπι είχε προειδοποιήσει τον Γουότερμαν με τα λόγια: «Δεν με νοιάζει τι θα συμβεί. Θα πάθεις ό,τι σου αξίζει», πριν προκαλέσει το ατύχημα. Η μαρτυρία αυτή άλλαξε την πορεία της υπόθεσης και οδήγησε την εισαγγελία να αναβαθμίσει τις κατηγορίες της Μάμπι σε ανθρωποκτονία από τροχαίο.

Η Μάμπι συνελήφθη και αφέθηκε με εγγύηση 150.000 δολαρίων. Ο δικηγόρος της οικογένειας Γουότερμαν, Τζον Χάγκερ, τόνισε: «Δεν επρόκειτο για ατύχημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν φρέναρε, καθώς το αυτοκίνητο επιτάχυνε τη στιγμή της σύγκρουσης».

