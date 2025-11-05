Το ψωμί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο: Ψηφίστηκε ως το καλύτερο του κόσμου

Ξέχνα τα προζύμια, τις μπαγκέτες και τις φραντζόλες της γιαγιάς. Το καλύτερο ψωμία του πλανήτη την κορυφή δεν βρίσκεται ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γαλλία, αλλά σε μια χώρα έκπληξη.

Ο τροχός, η φωτιά και το ψωμί αποτελούν ίσως τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ανθρωπότητας. Από τα πρώτα ψημένα ζυμάρια μέχρι τα σημερινά artisan loaves του Instagram, το ψωμί είναι η απόδειξη ότι η ζωή χωρίς υδατάνδρακες δεν είναι η ίδια.

Αλλά αν νομίζεις ότι το ψωμί είναι απλώς «βασικό», το γνωστό περιοδικό TasteAtlas ήρθε να σε διαψεύσει. Οι ειδικοί του έφτιαξαν τη λίστα με τα 100 καλύτερα ψωμιά του κόσμου και η κορυφή ανήκει στο garlic butter naan, το ινδικό θαύμα που βγαίνει καυτό από τον ταντούρ, αλειμμένο με βούτυρο και σκόρδο. Αν αυτό δεν είναι ευτυχία σε μορφή ψωμιού, τότε τι είναι;

Και δεν σταματάμε εκεί. Η Ινδία έκανε διπλό και τριπλό σκορ: στη δεύτερη θέση το Amritsari kulcha, ένα επίπεδο ψωμί γεμιστό με πατάτα, κρεμμύδι, cottage cheese και μπαχαρικά. Και τρίτο ήρθε το roti canai, με καταγωγή και πάλι από την Ινδία αλλά μεγάλη καριέρα στη Μαλαισία, που πετυχαίνει το τέλειο combo τραγανό-αφράτο.

Ακολουθούν γεύσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη, από το pan de bono της Κολομβίας μέχρι το pão de queijo της Βραζιλίας. Αυτό που προκάλεσε πάντως εντύπωση ήταν το γεγονός πως η γαλλική μπαγκέτα, αλλά και η ιταλική φοκάτσια έμειναν εκτός top 10 και συγκεκριμένα στις θέσεις 14 και 15 της λίστας. Απ' ότι φάνηκε δύσκολα κάτι ξεπερνά ψωμί με λιωμένο βούτυρο και σκόρδο. Ούτε η γαλλική φινέτσα, ούτε τα ιταλική γεύση.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις ινδικό, κάνε ένα έξτρα scroll στο μενού και πες «ναι» στο naan. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι απλώς συνοδευτικό, είναι το νούμερο ένα ψωμί του κόσμου.

Αναλυτικά η λίστα με τα 10 καλύτερα ψωμιά του κόσμου σύμφωνα με το TasteAtlas: