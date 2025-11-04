Ο πολυτελής ουρανοξύστης των 866 εκατ. ευρώ, με τους 122 ορόφους, τα 847 διαμερίσματα και τη... ζούγκλα στην κορυφή!

Η Tiger Sky Tower θα γίνει το ψηλότερο κτίριο κατοικιών στον κόσμο, με πισίνα στα 431 μέτρα και ζούγκλα στα 447.

Το Business Bay του Ντουμπάι ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν νέο «γίγαντα» πέραν του Burj Khalifa. Και αυτή τη φορά, δεν θα πρόκειται απλώς για ακόμη έναν ουρανοξύστη, αλλά για μια αρχιτεκτονική υπερπαραγωγή που υπόσχεται να συνδυάσει τον υπερπολυτελή τρόπο ζωής με την… τροπική φύση στα 400 μέτρα ύψος!

Το Tiger Sky Tower, ύψους 532 μέτρων και 122 ορόφων, πήρε το πράσινο φως για να χτιστεί, με την ολοκλήρωσή του να αναμένεται το 2029. Θα διαθέτει 849 κατοικίες, 18 ρετιρέ και το εξωπραγματικό Royal Sky Penthouse, στα 426 μέτρα από το έδαφος. Το κόστος του; Περίπου 866 εκατομμύρια ευρώ.

Η πισίνα των 431 μέτρων και η πιο ψηλή ζούγκλα του κόσμου



Το Tiger Sky Tower θα είναι ο ψηλότερος οικιστικός ουρανοξύστης στον κόσμο, αλλά δεν σταματά εκεί: θα φιλοξενεί την πιο ψηλή πισίνα υπερχείλισης στα 431 μέτρα, το πιο ψηλό εστιατόριο και -ω, ναι, για το Ντουμπάι της υπεροβολής μιλάμε- μια τεχνητή τροπική ζούγκλα στα 447 μέτρα με εξωτικά δέντρα και πουλιά, με καταπράσινα μονοπάτια και ένα μικρό roller coaster για τους πιο τολμηρούς ενοίκους.

Το Ντουμπάι όπως δεν το έχεις ξαναδεί

Αν νομίζεις ότι ξεμπερδέψαμε με τα παραπάνω, σου έχουμε νέα: Ο ουρανοξύστης των 122 ορόφων θα διαθέτει spa, jacuzzi, εξωτερική πισίνα, γήπεδα τένις και μπάσκετ, χώρους για μπάρμπεκιου, παιδότοπο, διαδρομές για τρέξιμο και στέγη με πανοραμική θέα που κάνει τα όσα φημισμένα ρετιρέ της Αθήνας να μοιάζουν με… γκαρσονιέρες.

Η κατασκευαστική εταιρεία Tiger Properties δηλώνει: «Δημιουργούμε χώρους που ξεπερνούν τις προσδοκίες· δεν είναι απλώς κατοικίες, είναι εμπειρίες ζωής».

Και πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης, δεδομένου ότι πολλοί από εσάς θα έχετε ήδη αρχίσει να ψάχνεστε: Οι τιμές θα ξεκινούν από 546.000 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου και θα αγγίζουν τα 12,6 εκατ. ευρώ για τα ρετιρέ.

Τι; Όχι;

