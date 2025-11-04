Σφοδρές αντιδράσεις με την Shein: Πωλούσε παιδική κούκλα ύψους 80 εκ. ως σεξουαλικό παιχνίδι για άντρες

Η παιδική κούκλα αποσύρθηκε από την Shein μετά τον σάλο που προκλήθηκε

Η Shein βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, μετά τις σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της για προώθηση παιδικής πορνογραφίας στη Γαλλία. Ακτιβιστές διαδηλώνουν έξω από το φυσικό κατάστημα, ενώ ο υπουργός Οικονομικών απείλησε να απαγορεύσει τη λειτουργία της πλατφόρμας στην χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, το γαλλικό Shein πωλούσε μία κούκλα ενός κοριτσιού, ύψους 80 εκατοστών, που κρατούσε ένα αρκουδάκι στην αγκαλιά του. Η περιγραφή δεν άφηνε καμία αμφιβολία πως δεν επρόκειτο για μια απλή κούκλα, αφού η κινεζική μάρκα το προωθούσε ως ένα ερωτικό παιχνίδι αυνανισμού γράφοντας «κούκλα του σεξ, ανδρικό παιχνίδι με ρεαλιστικό σώμα». Η εν λόγω κούκλα πωλούνταν για 186,94 ευρώ.

