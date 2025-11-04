Βορίζια: Σωματικός έλεγχος με ανιχνευτή μετάλλων και σκύλος για εκρηκτικά στην κηδεία της Ευαγγελίας

Έγινε έλεγχος του χώρου γύρω από την εκκλησία αλλά και εντός της από σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών υλών.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στα Χανιά, στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, καθώς σε κλίμα οδύνης κηδεύεται σήμερα στον Αλικιανό η 56χρονη νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φουντεδάκη το γένος Φραγκιαδάκη. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ συγγενών της και μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Στην εκκλησία και στο κοιμητήριο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία ενώ ενδεικτικό των μέτρων ασφαλείας είναι και το ότι στο σημείο τοποθετήθηκε μέχρι και ανιχνευτής μετάλλων.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr