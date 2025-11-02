Vishing: Αν σας καλέσουν και σας πουν αυτό, κλείστε αμέσως το τηλέφωνο

Η Αστυνομία προειδοποιεί για νέο κύμα τηλεφωνικών απατών τύπου vishing. Δείτε τι λένε οι δράστες στο τηλέφωνο, πώς να αναγνωρίσετε την απάτη και ποια είναι τα σωστά βήματα για να προστατευθείτε.

Η Αστυνομία, ανά την Ευρώπη, εφιστά την προσοχή των πολιτών σχετικά με την αυξανόμενη δραστηριότητα απατεώνων που χρησιμοποιούν την τεχνική του vishing – δηλαδή της τηλεφωνικής απάτης που στοχεύει στην υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Τα τελευταία χρόνια, τέτοιου είδους επιθέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς οι δράστες αξιοποιούν ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους για να πείσουν τα θύματά τους ότι πρόκειται για πραγματικούς τραπεζικούς υπαλλήλους ή στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας.

Πώς λειτουργεί η απάτη «vishing»

Οι απατεώνες τηλεφωνούν παριστάνοντας υπαλλήλους τράπεζας και ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει ύποπτη συναλλαγή ή απόπειρα υποκλοπής. Με πειστικό ύφος ζητούν από τον πολίτη να «επιβεβαιώσει» προσωπικά στοιχεία, αριθμούς λογαριασμών ή -το πιο επικίνδυνο- τον κωδικό που μόλις έλαβε μέσω SMS.

Στην Ισπανία για παράδειγμα, η Αστυνομία δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου παρουσιάζεται χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας κλήσης: «Εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τον αριθμό ταυτότητάς σας και τον κωδικό που μόλις σας στείλαμε για να μπλοκάρουμε την κάρτα σας».

Η Αστυνομία υπογραμμίζει πως καμία τράπεζα δεν ζητά ποτέ PIN, κωδικούς ασφαλείας ή SMS επιβεβαίωσης μέσω τηλεφώνου. Αν κάποιος σας καλέσει με τέτοιο αίτημα, κλείστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε μόνο με τον επίσημο αριθμό της τράπεζάς σας που αναγράφεται στον ιστότοπό της.

Τι πρέπει να κάνετε αν δεχθείτε ύποπτη κλήση

Μην αποκαλύπτετε ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Κλείστε αμέσως την κλήση αν υποψιάζεστε ότι πρόκειται για απάτη.

Μπλοκάρετε τον αριθμό ώστε να μην σας καλέσουν ξανά.

Επικοινωνήστε απευθείας με την τράπεζά σας για να ελέγξετε τον λογαριασμό και να ακυρώσετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένες κινήσεις.

Καταγγείλετε το περιστατικό στην Εθνική Αστυνομία ή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Προστατευθείτε με επαλήθευση δύο βημάτων

Οι ειδικοί συνιστούν να ενεργοποιήσετε την επαλήθευση δύο βημάτων σε όλους τους τραπεζικούς και ηλεκτρονικούς λογαριασμούς σας. Η επιπλέον αυτή ασφάλεια μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς επίθεσης, ακόμη κι αν οι απατεώνες έχουν αποκτήσει μερικά από τα στοιχεία σας.

Παράλληλα, συνιστάται η τακτική αλλαγή κωδικών πρόσβασης και η αποφυγή χρήσης του ίδιου κωδικού σε πολλαπλές υπηρεσίες.

Το μήνυμα της Αστυνομίας

«Αν κάποιος σας καλέσει ισχυριζόμενος ότι είναι από την τράπεζα και σας ζητήσει κωδικό ή PIN, να ξέρετε ότι πρόκειται για απάτη. Ποτέ μην τον δώσετε. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε εσείς την τράπεζά σας», τονίζουν οι αξιωματικοί της Αστυνομίας. Προφανώς η οδηγία αυτή, έχει να κάνει με τις Αρχές κάθε χώρας...

