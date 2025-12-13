8 «μικρά» σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος έχει χάσει τον σεβασμό του για σένα

Η απώλεια του σεβασμού κάποιου είναι συχνά η πρώτη σου ευκαιρία να βρεις ανθρώπους που δεν θα τον χάσουν ποτέ.

Ο σεβασμός σπάνια εξαφανίζεται εν μία νυκτί. «Σβήνει» αργά - μέσα από μικρές, σχεδόν αόρατες αλλαγές στον τόνο, τη γλώσσα του σώματος και τον τρόπο που σου συμπεριφέρεται κάποιος όταν νομίζει ότι δεν προσέχεις.

Όταν κάποιος έχει χάσει τον σεβασμό του για σένα, δεν το δηλώνει πάντα ανοιχτά. Αντ' αυτού, εμφανίζεται στον τρόπο που ακούει (ή δεν ακούει), στον τρόπο που απαντά στις ιδέες σου και στον τρόπο που αρχίζει να αντιμετωπίζει τον χρόνο, τα όρια και τα συναισθήματά σου.

Αλλά, να θυμάσαι: Η απώλεια του σεβασμού κάποιου είναι συχνά η πρώτη σου ευκαιρία να βρεις ανθρώπους που δεν θα τον χάσουν ποτέ.

