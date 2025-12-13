Φοινικούντα: Έρχεται τρίτο ένταλμα σύλληψης

Προ των πυλών φέρεται να βρίσκεται τρίτο ένταλμα σύλληψης για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Επιμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες.

Εμμένουν στην αθωότητά τους ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, παρά τα στοιχεία που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους τα πρώτα λεπτά μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη Δευτέρα (15/12), οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν στα δικαστήρια της Καλαμάτας για τις απολογίες τους.

