«Δώρα, πότε θα κάνεις δεύτερο παιδί;»: Η γνωστή αθλητικογράφος απαντάει όπως πρέπει στους... αδιάκριτους (vid)

Από τα 37 της είχε αποδεχθεί πως ίσως να μη γίνει μητέρα. Σήμερα, με ένα παιδί στην αγκαλιά, εξηγεί γιατί καμία γυναίκα δεν οφείλει να απολογείται για τις επιλογές της.

Τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες γύρω από το θέμα της μητρότητας σχολίασε η Δώρα Παντέλη, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη δική της εμπειρία σε συνέντευξη.

Όπως αποκάλυψε, για πολλά χρόνια δεχόταν επίμονες ερωτήσεις σχετικά με το πότε θα αποκτήσει παιδί, ενώ πλέον, μετά τη γέννηση του γιου της, οι ερωτήσεις συνεχίζονται, αυτή τη φορά για το πότε θα αποκτήσει δεύτερο.

«Mπορεί και να μη δημιουργήσω οικογένεια, και είμαι εντάξει με αυτό»

Η αθλητικογράφος εξήγησε ότι μέχρι τα 37 της είχε συμφιλιωθεί με την πιθανότητα να μη γίνει μητέρα, καθώς θεωρούσε σημαντικότερο να έχει έναν κατάλληλο σύντροφο και μελλοντικό πατέρα για το παιδί της. «Είχα φτάσει σε μια ηλικία που έλεγα, “αφού δεν έχω γνωρίσει τον κατάλληλο, μου αρέσει η δουλειά μου, μου αρέσει να ταξιδεύω, είμαι ένα ελεύθερο πνεύμα... Mπορεί και να μη δημιουργήσω οικογένεια, και είμαι εντάξει με αυτό”. Ήμουν συνειδητοποιημένη ότι η ζωή μου δεν θα οριστεί από το αν κάνω παιδί», ανέφερε στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο «Happy Day».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πίεση που δεχόταν από το επαγγελματικό της περιβάλλον, τονίζοντας ότι οι περισσότεροι (άνδρες) συνάδελφοί της τη ρωτούσαν συχνά «πότε θα κάνει παιδί». «Πέρναγαν τα χρόνια και μου έλεγαν “τι θα γίνει; Θα κάνεις κανένα παιδί;”. Και σκεφτόμουν, τι σας νοιάζει; Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Αν θελήσω, θα κάνω παιδί όταν έρθει η ώρα. Υπάρχει αυτή η πίεση», είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, μετά τη γέννηση του γιου της στις 25 Ιουλίου 2025, η Δώρα Παντέλη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ερωτήσεις με... παραλλαγές. «Έχουν περάσει μόλις δυόμισι μήνες από τότε που γέννησα και ήδη με ρωτάνε “πότε θα βάλεις μπρος για το δεύτερο;”. Παιδιά, ηρεμία. Είναι το σώμα μου, η ζωή μου. Δεν αφορά κανέναν άλλον τι θα κάνω εγώ», σημείωσε, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να ορίζει η ίδια το σώμα και τις επιλογές της.

Η αθλητικογράφος απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Τζον, και είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, με μια ανάρτηση στα social media.

