Παντρεμένο ζευγάρι αποκαλύπτει τα 5 πράγματα που θα ήθελε σε μια κρουαζιέρα ανταλλαγής συντρόφων

Ένα παντρεμένο ζευγάρι swingers αποκαλύπτει πέντε πράγματα που θα ήθελαν πριν πάνε σε κρουαζιέρα ανταλλαγής συντρόφων για πρώτη φορά.

Το τελευταίο διάστημα αρκετά νεαρά ζευγάρια δοκιμάζουν τις κρουαζιέρες ανταλλαγής συντρόφων (swingers). Μια κρουαζιέρα ανταλλαγής συντρόφων είναι ένα είδος διακοπών όπου τα ζευγάρια ταξιδεύουν με πλοίο και συμμετέχουν σε δραστηριότητες κοινωνικοποίησης με άλλα ζευγάρια, με σκοπό την σεξουαλική ανταλλαγή συντρόφων.

Πρόκειται για μια μορφή εναλλακτικής ή «ελεύθερης» σεξουαλικότητας, συνήθως για ενηλίκους που έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους να εξερευνήσουν τέτοιου είδους σχέσεις με άλλα ζευγάρια. Τα τελευταία χρόνια, η μέση ηλικία των επιβατών έχει μειωθεί δραματικά, με όλο και περισσότερους νεότερους να επιλέγουν αυτές τις κρουαζιέρες για μια εντυπωσιακή απόδραση.

Μια ιδιαίτερα δημοφιλής γραμμή τέτοιων ταξιδιών που έχει μαγέψει πολλούς είναι η Bliss Cruises, μια θεματική κρουαζιέρα μόνο για ενήλικες, για ζευγάρια, που προσφέρει κάθε γούστου φαντασιώσεις σε ζευγάρια που επιθυμούν να πειραματιστούν.

Τα 5 πράγματα που θα ήθελε ένα ζευγάρι swingers

Ένα τέτοιο ζευγάρι swingers, η Bella και ο Jase αποκάλυψαν πέντε βασικά πράγματα που θα ήθελαν να είχαν μαζί τους πριν ξεκινήσουν.

Αντηλιακά γυαλιά με καθρέφτη

Δεν είναι ασυνήθιστο να παίρνεις γυαλιά ηλίου στις διακοπές, ιδιαίτερα αν σκοπεύεις να περάσεις χρόνο στον ήλιο, αλλά όπως εξήγησε η Bella, η επένδυση σε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με αντανάκλαση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, ειδικά όταν πρόκειται για το να παρατηρείς άλλους επιβάτες. «Το κλειδί εδώ είναι η αντανάκλαση, γιατί όταν τα φοράς, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι κοιτάς – και αυτό κάνει το «people watching» φανταστικό!» είπε.

Φορητά φώτα που αλλάζουν χρώμα

Πάντα πρόθυμος να δημιουργήσει τη σωστή ατμόσφαιρα για οποιαδήποτε αισθησιακή περιπέτεια, ο Jase προτείνει να επενδύσεις σε ένα σετ φωτιστικών που αλλάζουν χρώμα για να δημιουργήσεις την ιδανική ατμόσφαιρα για μια καυτή βραδιά. «Αυτά είναι πολύ χρήσιμα για να αλλάξεις εντελώς τη διάθεση του δωματίου σου», εξήγησε. «Είναι καταπληκτικά γιατί δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Το κάνουν πολύ πιο καυτό και αισθησιακό. Συγκεκριμένα, προτείνει να αγοράσεις ένα σετ με ενσωματωμένα στηρίγματα, ειδικά για επιβάτες που θέλουν να μετατρέψουν την καμπίνα τους σε «πάρτι».

Λαστιχάκια για πετσέτες

Ένα άλλο αντικείμενο που το ζευγάρι ορκίζεται είναι τα λαστιχάκια για πετσέτες – ελαστικά λαστιχάκια σχεδιασμένα για να κρατούν τις πετσέτες στη θέση τους ενώ κάνεις μια βουτιά στην πισίνα. Η Bella είπε: «Ξέρεις όταν έχεις τις πετσέτες σου έξω στην πισίνα και πετούν επειδή έχει πολύ αέρα; Πάρε λαστιχάκια για πετσέτες. Εμείς έχουμε αυτά, γιατί είναι πολύ εύκολα και φορητά». Τα λαστιχάκια υπάρχουν σε διάφορα σχέδια και στυλ, αλλά για να εκφράσουν το προσωπικό τους στυλ, ο Jase και η Bella διάλεξαν εξατομικευμένα με τα ονόματά τους και ανάποδους ανανάδες, ένα διακριτικό σύμβολο που δείχνει ότι θέλουν να συναντήσουν άλλους swingers.

Φορητό ηχείο

Αν και το ζευγάρι δεν ενθαρρύνει την έντονη μουσική στις κρουαζιέρες, ο Jase μοιράστηκε ότι ένα από τα απαραίτητα του αντικείμενα στο ταξίδι είναι ένα φορητό ηχείο. «Όταν ετοιμάζεσαι στο δωμάτιό σου πριν το δείπνο ή πριν από μια θεματική βραδιά – λίγη μουσική που δεν είναι πολύ δυνατή δημιουργεί τη σωστή ατμόσφαιρα», είπε. «Επίσης για αργά το βράδυ, playroom, καυτή ώρα, μπορείς να αλλάξεις εντελώς τη διάθεση του δωματίου». Η Bella συμφώνησε και παραδέχτηκε ότι το ηχείο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για να προσκαλείς ανθρώπους στο δωμάτιο.

Διακόσμηση πορτών

Στην Bliss Cruises, ένα μικρό μυστικό για την εμπειρία είναι ότι όλες οι πόρτες των καμπινών μπορούν να εξατομικευτούν. «Όλες οι πόρτες και οι τοίχοι είναι μεταλλικοί», σημείωσε η Bella. «Έτσι μπορείς να βάλεις μαγνητάκια πάνω τους. Οι μαγνήτες δεν θα χαλάσουν τα έπιπλα και είναι πολύ εύκολοι στην αφαίρεση». Εκτός από την εξατομίκευση μιας πόρτας με μαγνήτες που εκφράζουν την προσωπικότητα του ζευγαριού, η Bella εξήγησε ότι μπορεί να είναι και ένα έξυπνο τρικ αποθήκευσης, ειδικά αν οι επιβάτες χρησιμοποιήσουν μαγνητικούς γάντζους για να αποθηκεύουν αντικείμενα.

