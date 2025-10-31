Αυτός είναι ο Σαμ: Οι επιστήμονες αποκάλυψαν πως θα είναι ο μέσος καθιστικός άνθρωπος το 2050

Παιδιά, ο «Sam»! Ένα φρικιαστικό μοντέλο που δείχνει πώς θα είναι ο μέσος άνθρωπος το 2050, αν συνεχίσει να ζει καθιστικά και χωρίς άσκηση.

Στην εποχή της ευκολίας μπορούμε να παραγγείλουμε φαγητό, να δουλέψουμε και να κοινωνικοποιηθούμε χωρίς να σηκωθούμε από τον καναπέ. Όμως αυτή η άνεση έχει και το δικό της κόστος με τους ειδικούς να προειδοποιούν για μια «επιδημία αδράνειας», καθώς οι άνθρωποι γίνονται ολοένα πιο καθιστικοί και ασκούνται όλο και λιγότερο.

Για να δείξουν πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, η ομάδα του WeWard δημιούργησε ένα ανατριχιαστικό μοντέλο με το όνομα Sam, που δείχνει πώς θα μοιάζει ο μέσος άνθρωπος το 2050. Το αποτέλεσμα δεν ήταν και το καλύτερο, αλλά ήταν το αναμενόμενο. «Αν ψάχνετε κάτι πραγματικά τρομακτικό σ' αυτό το Halloween, μην κοιτάξετε πέρα από το μέλλον μας, αν συνεχίσουμε να προτιμούμε την ευκολία από την κίνηση», δήλωσαν οι ερευνητές.

Ο Sam είναι η προειδοποίηση του μέλλοντος και όχι κάτι ουτοπικό

Ο Sam έχει βυθισμένα μάτια, θαμπή επιδερμίδα, πρησμένα πόδια και «tech neck», δηλαδή την καμπουριαστή στάση που προκαλείται από την υπερβολική χρήση κινητών και υπολογιστών.

Η εικόνα δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και βασίζεται σε ιατρικά δεδομένα που δείχνουν πώς η καθιστική ζωή και η υπερβολική οθόνη επηρεάζουν μακροπρόθεσμα το σώμα.

Η WeWard εφάρμοσε την ίδια πρόβλεψη και σε διασημότητες όπως ο Brad Pitt, η Oprah Winfrey, ο Lionel Messi και η Meryl Streep και τα αποτελέσματα είναι εξίσου σοκαριστικά και δεν διέφεραν με των κανονικών ανθρώπων.

Τι προκαλεί η καθιστική ζωή στο σώμα

Αύξηση βάρους και λίπους : Όταν δεν κινείσαι, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και οι θερμίδες αποθηκεύονται ως λίπος, ιδιαίτερα γύρω από την κοιλιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιοπαθειών.

: Όταν δεν κινείσαι, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και οι θερμίδες αποθηκεύονται ως λίπος, ιδιαίτερα γύρω από την κοιλιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιοπαθειών. Κακή στάση σώματος - «Tech Neck»: Οι πολλές ώρες καθιστοί ή σκυφτοί μπροστά σε οθόνες οδηγούν σε μόνιμα κυρτή πλάτη και πόνο στον αυχένα και τους ώμους.

Οι πολλές ώρες καθιστοί ή σκυφτοί μπροστά σε οθόνες οδηγούν σε μόνιμα κυρτή πλάτη και πόνο στον αυχένα και τους ώμους. Αρθρίτιδα και δυσκαμψία : Η έλλειψη κίνησης «στεγνώνει» τις αρθρώσεις, μειώνοντας την ευλυγισία και αυξάνοντας την πιθανότητα εκφυλιστικής αρθρίτιδας, ειδικά σε ισχία και γόνατα.

: Η έλλειψη κίνησης «στεγνώνει» τις αρθρώσεις, μειώνοντας την ευλυγισία και αυξάνοντας την πιθανότητα εκφυλιστικής αρθρίτιδας, ειδικά σε ισχία και γόνατα. Πρήξιμο και κιρσοί : Η κακή κυκλοφορία από την πολύωρη καθιστική στάση μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στους αστραγάλους, κιρσούς ή και θρόμβους αίματος.

: Η κακή κυκλοφορία από την πολύωρη καθιστική στάση μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στους αστραγάλους, κιρσούς ή και θρόμβους αίματος. Πρόωρη γήρανση και δερματικά προβλήματα : Το μπλε φως των οθονών και η κακή κυκλοφορία προκαλούν γήρανση του δέρματος, θαμπή όψη και μαύρους κύκλους.

: Το μπλε φως των οθονών και η κακή κυκλοφορία προκαλούν γήρανση του δέρματος, θαμπή όψη και μαύρους κύκλους. Απώλεια μαλλιών : Το στρες, η κακή διατροφή και η μειωμένη ροή οξυγόνου στο τριχωτό οδηγούν σε αδύναμους θύλακες και τριχόπτωση.

: Το στρες, η κακή διατροφή και η μειωμένη ροή οξυγόνου στο τριχωτό οδηγούν σε αδύναμους θύλακες και τριχόπτωση. Κόπωση και θόλωση όρασης: Η υπερβολική χρήση οθονών προκαλεί ξηρότητα, πονοκεφάλους και “ψηφιακή κόπωση ματιών”.

