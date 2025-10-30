Non stop η Λατινοπούλου: «Τι να πω, ζήτω το ΕΑΜ; όποιου δεν του αρέσει να πάει στο Πακιστάν»

Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά πάντων...

Συνεχίζει με απασχολεί, δύο ημέρες μετά την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με τις απόψεις της για τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, τις εκπαιδευτικούς που ζήτησαν να καταργηθούν οι εθνικές εορτές και τις παλαιστινικές σημαίες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής, ανέφερε για όσους κρατούν παλαιστινιακές σημαίες πως «κάνουν σαν τους βρικόλακες που τους πετάς αγιασμό όταν βλέπουν την ελληνική σημαία».

