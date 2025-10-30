Κυβερνητικό σχέδιο «λειψυδρία» 2,5 δισ. για να μην πούμε το νερό νεράκι

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη λειψυδρία.

Mε τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα να καθιστούν τον κίνδυνο λειψυδρίας ιδίως για την Αττική απολύτως ορατό από το 2027 εάν οι βροχές και οι χιονοπτώσεις του χειμώνα αποδειχτούν φτωχές, η κυβέρνηση επιταχύνει τους σχεδιασμούς της για να μην πουν οι Αθηναίοι και όχι μόνο το νερό νεράκι.

Το πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών υπό την αίσθηση του κατεπείγοντος θα δώσει ο Πρωθυπουργός (στις 11.00) κατά την εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

