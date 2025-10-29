Δεν είναι ο φούρνος ούτε το air condition: Η συσκευή που καίει όσο… 65 ψυγεία μαζί!

Το στεγνωτήριο ρούχων που όλοι έχουμε στο σπίτι μπορεί να καταναλώνει τόση ενέργεια όσο… 65 ψυγεία μαζί! Μικρές αλλαγές στη χρήση του μπορούν να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος και να προστατεύσουν το δίκτυο.

Μπορεί να φαίνεται μια απλή, αθώα, καθημερινή συσκευή που δεν δίνει γενικά δικαιώματα, αλλά το στεγνωτήριο ρούχων είναι μία από τις μεγαλύτερες «ρουφήχτρες» ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι. Έρευνες δείχνουν ότι ένα τυπικό στεγνωτήριο μπορεί να καταναλώσει τόση ενέργεια όσο 65 ψυγεία που δουλεύουν ταυτόχρονα!

Στις ΗΠΑ, το Υπουργείο Ενέργειας υπολογίζει ότι τα στεγνωτήρια αντιστοιχούν στο 6% της ετήσιας κατανάλωσης ενός νοικοκυριού. Όταν εκατομμύρια οικογένειες χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές ταυτόχρονα, οι εταιρείες ηλεκτρισμού ενεργοποιούν γρήγορους -αλλά ρυπογόνους- λέβητες αερίου για να καλύψουν τις ανάγκες.

Η κρυφή κατανάλωση που μας αδειάζει την τσέπη

Και δεν είναι μόνο το στεγνωτήριο: πολλές συσκευές συνεχίζουν να «τρώνε» ρεύμα ακόμα κι όταν φαίνονται σβηστές, όπως οι τηλεοράσεις, τα φαξ (θεός σχωρέσ'τα), και τα σταθερά τηλέφωνα. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του North Texas, αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και το 26% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ενός σπιτιού, αυξάνοντας τους λογαριασμούς και τις εκπομπές CO₂.

Λύσεις απλές και οικονομικές

Η καλή είδηση; Μπορείτε να μειώσετε τη δαπάνη χωρίς να χάσετε άνεση:

Χρησιμοποιείτε τη θερμότητα που μένει από μια φόρτωση για να στεγνώσετε την επόμενη.

Επιλέγετε στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας, που καταναλώνουν έως 60% λιγότερο ρεύμα.

Όποτε μπορείτε, αφήνετε τα ρούχα να στεγνώσουν φυσικά στον ήλιο και τον αέρα.

