Ο μυστικός κώδικας των αεροσυνοδών για τους επιβάτες: Οι λέξεις που δεν θες να ακούσεις κατά την πτήση

Το ήξερες ότι οι αεροσυνοδοί έχουν τη δική τους μυστική διάλεκτο κατά την ώρα της πτήσης; Ο κώδικας αυτός χρησιμοποιείται, κατά κύριο λόγο, για τους πιο... ελκυστικούς επιβάτες.

Όλοι μέσα σε κάποια παρέα έχουμε τα inside μας, αυτά που γνωρίζουμε μόνο εμείς και στον έξω κόσμο φαίνονται... ακαταλαβίστικα. Έτσι, λοιπόν, γίνεται και στον «αέρα», αφού οι αεροσυνοδοί έχουν αναπτύξει τον δικό τους μυστικό κώδικα για να επικοινωνούν διακριτικά.

Μία αεροσυνοδός αποφάσισε να αποκαλύψει αυτή τη διάλεκτο που κυριαρχεί στο αεροπλάνο μεταξύ του πληρώματος και εξηγεί τι σημαίνουν οι λέξεις «Bob», «Philip», «Mermaid» «VIP» και άλλες πολλές...

«Bob»: Η πιο προνομιακή λέξη για επιβάτη

Όταν το πλήρωμα αναφέρει κάποιον ως «Bob» σημαίνει «Babe On Board», δηλαδή «ελκυστικός επιβάτης στο αεροπλάνο». Όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με την αεροσυνοδό: «Του φερόμαστε λίγο πιο ευγενικά, μπορεί να του δώσουμε και ένα δωρεάν σνακ».

Δεν λείπουν, μάλιστα και οι πιο ρομαντικές ιστορίες με τέτοιου είδους επιβάτες: «Έχουν γραφτεί πολλά τηλέφωνα σε χαρτοπετσέτες και αυτό είναι κάτι που μπορώ να το επιβεβαιώσω».

Οι υπόλοιποι «μυστικοί» όροι που χρησιμοποιεί το πλήρωμα για τους επιβάτες

Η «Bob» δεν είναι, προφανώς, η μοναδική λέξη που περιέχεται σ' αυτό το λεξιλόγιο. Οι αεροσυνοδοί χρησιμοποιούν κι άλλους κωδικούς για να περιγράψουν καταστάσεις ή τύπους επιβατών.

« Mermaid »: Επιβάτης που απλώνεται επίτηδες σε πολλές θέσεις για να αποτρέψει άλλους να καθίσουν δίπλα του... ο απόλυτα εκνευριστικός!

»: Επιβάτης που απλώνεται επίτηδες σε πολλές θέσεις για να αποτρέψει άλλους να καθίσουν δίπλα του... ο απόλυτα εκνευριστικός! « Code 300 » ή « Angel »: Δυστυχώς, σημαίνει ότι κάποιος έχει πεθάνει κατά τη διάρκεια της πτήσης... ελπίζω να μην το ακούσετε ποτέ

» ή « »: Δυστυχώς, σημαίνει ότι κάποιος έχει πεθάνει κατά τη διάρκεια της πτήσης... ελπίζω να μην το ακούσετε ποτέ « ABP »: Από το «Able-Bodied Passenger», είναι το άτομο που μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση ανάγκης

»: Από το «Able-Bodied Passenger», είναι το άτομο που μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση ανάγκης « Gate Lice »: Οι επιβάτες που στριμώχνονται στην πύλη πριν καν ξεκινήσει η επιβίβαση

»: Οι επιβάτες που στριμώχνονται στην πύλη πριν καν ξεκινήσει η επιβίβαση «VIP»: Δεν σημαίνει «Very Important Person», αλλά «Very Irritating Person», δηλαδή «πολύ ενοχλητικός επιβάτης»... μη σου τύχει

Ο «Philip»: Ο «αγαπημένος» επιβάτης του πληρώματος

Αν ακούσεις αυτή τη λέξη, τότε μάλλον έχεις μπει στο «μάτι» του πληρώματος. Ο «Philip», σύμφωνα με την αεροσυνοδό, είναι αυτός που έχει εκνευρίσει το πλήρωμα. Η λέξη προέρχεται από τα αρχικά PILP (Passenger I'd Like to Punch), δηλαδή «επιβάτης που θα ήθελα να χτυπήσω».

«Αν σε αποκαλέσουν έτσι, μην περιμένεις και την καλύτερη εξυπηρέτηση για το υπόλοιπο της πτήσης», λέει η ίδια.

