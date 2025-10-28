H Amazon προχωράει άμεσα σε 14.000 απολύσεις: Καλωσήρθες τεχνητή νοημοσύνη

Την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η Amazon.

Η Amazon ανακοίνωσε την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιο μέρος του κόσμου θα γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, όπως έχει διαρρεύσει ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου σκοπεύει να «κόψει» 30.000 θέσεις εργασίας για να τις αντικαταστήσει με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι μειώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί περιορίζοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αφαιρώντας επίπεδα διοίκησης και ανακατανέμοντας τους πόρους», ανέφερε η Beth Galetti, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Amazon.

«Αυτό θα περιλαμβάνει μειώσεις σε ορισμένους τομείς και προσλήψεις σε άλλους, αλλά θα οδηγήσει σε συνολική μείωση περίπου 14.000 θέσεων στα γραφεία της Amazon», συνέχισε.

Είναι κατανοητό ότι όλες οι κύριες παγκόσμιες επιχειρήσεις θα επηρεαστούν. Η Amazon απασχολεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο προσωπικό παγκοσμίως συνολικά, εκ των οποίων περίπου 350.000 βρίσκονται σε θέσεις γραφείου, με την πλειοψηφία των εργαζομένων να καταλαμβάνει θέσεις σε αποθήκες.

Η Amazon δήλωσε επίσης, ότι θα κάνει προσλήψεις σε άλλους τομείς και θα προσφέρει στους «πληγέντες» υπαλλήλους 90 ημέρες για να αναζητήσουν έναν νέο ρόλο εσωτερικά, με τους υποψηφίους να έχουν προτεραιότητα. Σε όσους δεν μπορούν να βρουν νέους ρόλους θα προσφερθεί στήριξη, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων απόλυσης, των υπηρεσιών εκτός λειτουργίας και των παροχών ασφάλισης υγείας.

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης

Το αφεντικό της Amazon, Andy Jassy προειδοποίησε τους εργαζόμενους τον Ιούνιο ότι μια σειρά από θέσεις εργασίας στην επιχείρηση θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει επίσης επιδιώξει να μειώσει επιθετικά το κόστος από τότε που έγινε διευθύνων σύμβουλος το 2021.

Οι περικοπές θα στοχεύουν σε ρόλους σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων, των λειτουργιών, των συσκευών και των υπηρεσιών της Amazon Web Services (AWS), σύμφωνα με αναφορές. Η Amazon έχει περικόψει ρόλους σε όλη την επιχείρηση τα τελευταία χρόνια, με περικοπές που επηρεάζουν τμήματα όπως συσκευές, επικοινωνίες και podcasting.

Τα σχέδια έρχονται αφού ο Jassy δήλωσε τον Ιούνιο ότι η αυξημένη χρήση των συσκευών εκμετάλλευσης τεχνητής νοημοσύνης και των αυτόνομων συστημάτων λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, θα μειώσουν το μέγεθος του εταιρικού εργατικού δυναμικού της τα επόμενα χρόνια.

