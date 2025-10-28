Το λογότυπο της Adidas έχει μια κρυφή σημασία που λίγοι την γνωρίζουν

Το μήνυμα που κρύβει το εμβληματικό λογότυπο της Adidas.

Οι τρεις ρίγες της Adidas είναι το σήμα κατατεθέν της γνωστής αθλητικής εταιρείας, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνει το εμβληματικό σήμα.

Στην πραγματικότητα, όλα ξεκινούν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας Γερμανός τσαγκάρης ονόματι Adolf “Adi” Dassler ίδρυσε το ομώνυμο brand (το adidas είναι ένας συνδυασμός του μικρού και του επωνύμου του) το 1949.

Την εποχή εκείνη, η εταιρεία παρήγε μόνο αθλητικά παπούτσια, και έτσι η πρώτη εκδοχή του λογότυπου περιελάμβανε ένα παπούτσι στίβου με καρφιά, σημαδεμένο με τις τρεις ρίγες που θα γίνονταν το σήμα-κατατεθέν.

Ο Dassler φαίνεται ότι ακολούθησε τη ρήση «όταν κάτι λειτουργεί, μην το αλλάζεις», γιατί το σήμα με τις τρεις ρίγες συνέχισε να εμφανίζεται σε κάθε παπούτσι adidas – και σταδιακά, σε κάθε ένδυμα –από τότε.

Πώς καθιερώθηκαν οι τρεις ρίγες

Όπως αποδεικνύεται, ο αριθμός τρία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Η τριάδα των ριγών είναι καθαρά προϊόν δοκιμών και σφαλμάτων. Ο Dassler είχε δοκιμάσει διάφορες εκδοχές και αριθμούς ριγών και διαπίστωσε ότι οι τρεις ρίγες απεικονίζονταν πιο έντονα στη φωτογραφία. Αυτό ήταν φυσικά, απαραίτητο για μια νέα εταιρεία που ήθελε να κάνει εντύπωση, όπως σημειώνει το brand στην ιστοσελίδα του.

Το λογότυπο σε σχήμα φυτού

Από πού όμως προήλθε το λογότυπο σε σχήμα φυτού; Το 1972, η Adidas επεκτάθηκε πέρα από την πώληση παπουτσιών και παρουσίασε για πρώτη φορά ρούχα. Με αυτή τη νέα φάση ήρθε και μια νέα μορφή των τριών ριγών, αυτή τη φορά εμπνευσμένη από ένα λουλούδι, το Trefoil. Το νέο σύμβολο, που παραμένει πανταχού παρόν μέχρι σήμερα, διαθέτει τρία φύλλα σε σχήμα foil διαπερασμένα από τις τρεις ρίγες.

Το λογότυπο σε σχήμα βουνού

Το brand που γρήγορα συνδέθηκε με τον αριθμό τρία θα παρουσίαζε και μια τρίτη μορφή του συμβόλου του. Το 1989 δημιουργήθηκε το λογότυπο adidas Equipment. Αυτό το πλέον εμβληματικό σήμα διαθέτει τις ρίγες σε τριπλή διάταξη. Προέκυψε αρχικά όταν οι σχεδιαστές σχεδίασαν τις τρεις ρίγες όπως φαίνονται από το εσωτερικό ενός παπουτσιού adidas. Ωστόσο, το λογότυπο με το σχήμα βουνού θεωρείται πλέον ότι αντιπροσωπεύει τα «εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν κατά την προσπάθεια να επιτευχθεί ο αθλητικός στόχος». Περισσότερα από 80 χρόνια μετά τη γέννηση των τριών ριγών, το έμβλημα παραμένει πιο ισχυρό από ένα αξιόπιστο ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών.

