Εγκαινιάστηκε το πρώτο «συναρμολογούμενο» ξενοδοχείο στην Ισπανία: «Δεν συμπληρώθηκαν 5 μήνες»

Νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην Ισπανία αποτελεί παγκόσμια καινοτομία, καθώς είναι το πρώτο στη χώρα με δυνατότητα να αποσυναρμολογηθεί πλήρως και να επανατοποθετηθεί σε άλλη τοποθεσία.

Ο δήμος του Τομεγιόσο εγκαινίασε το νέο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, το οποίο διαθέτει 24 δωμάτια, κοινόχρηστους χώρους, γυμναστήριο και εκτείνεται σε τρεις ορόφους.

Όπως εξήγησε ο Ραφαέλ Ροντρίγκεθ, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Anro που ανέπτυξε το έργο, το κτίριο μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, να επεκταθεί και να μεταφερθεί», ενώ σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της δομής του. «Το 70% του ξενοδοχείου κατασκευάστηκε σε εργοστάσιο και το 30% επί τόπου», σημείωσε.

Κατασκευή σε μόλις πέντε μήνες

Ο Ροντρίγκεθ υπογράμμισε την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε το έργο, καθώς χρειάστηκαν μόλις πέντε μήνες: «Ξεκινήσαμε στις 8 Ιανουαρίου. Εδώ υπήρχε μόνο μια πλάκα από σκυρόδεμα. Δεν συμπληρώθηκαν καν πέντε μήνες και ήδη εγκαινιάζουμε ένα ξενοδοχείο», δήλωσε.

Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι κατά την κατασκευή του παρήχθησαν «80% λιγότερα απόβλητα» και χρησιμοποιήθηκε «μόλις το 20% του νερού» σε σχέση με μια συμβατική οικοδομή. Στην τελετή των εγκαινίων έδωσαν το «παρών» ο δήμαρχος της πόλης, Χαβιέρ Ναβάρο, καθώς και περιφερειακοί αξιωματούχοι της Καστίλης-Λα Μάντσα.

Η φιλοσοφία πίσω από το όνομα

«Σήμερα εγκαινιάζουμε το Ogar, ένα ξενοδοχείο, ναι, αλλά και κάτι πιο σημαντικό: ένα έργο που γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι μπορούμε να προωθήσουμε καινοτόμες και φιλόδοξες πρωτοβουλίες με όραμα για το μέλλον», ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί μια μικρή ή μεσαία πόλη να μην διαθέτει ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, ο υπεύθυνος της εταιρείας εξήγησε επίσης την απουσία του γράμματος «h» από τη λέξη «Ogar» (παραλλαγή της ισπανικής λέξης hogar που σημαίνει σπίτι): «Αφαιρέσαμε ό,τι περισσεύει από ένα ξενοδοχείο και επικεντρωθήκαμε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία για να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουν άνετα και ευτυχισμένοι μακριά από το σπίτι τους».

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