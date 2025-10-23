Αλλαγές στα διόδια της Ευρώπης: Ποια οχήματα θα κυκλοφορούν δωρεάν έως το 2031

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει νέο κανονισμό που αλλάζει τα δεδομένα στα διόδια. Δείτε ποια οχήματα θα κυκλοφορούν δωρεάν στους αυτοκινητόδρομους έως το 2031.

Έως τις 30 Ιουνίου 2031, τα ηλεκτρικά φορτηγά μηδενικών εκπομπών θα κυκλοφορούν χωρίς να καταβάλλουν διόδια στους αυτοκινητόδρομους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με νέα απόφαση των Βρυξελλών.

Η παράταση του μέτρου, που αρχικά είχε οριστεί να λήξει τον Δεκέμβριο του 2025, εντάσσεται στη στρατηγική της Ε.Ε. για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στις οδικές μεταφορές. Στόχος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επενδύσει σε ηλεκτρικούς στόλους οχημάτων, μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά τους έξοδα.

Παρότι η κατεύθυνση είναι ευρωπαϊκή, η εφαρμογή θα παραμείνει στην ευχέρεια των κρατών-μελών. Επί του παρόντος, μόλις δύο χώρες έχουν υιοθετήσει πλήρη απαλλαγή από τα διόδια, δέκα προσφέρουν εκπτώσεις, ενώ δεκαπέντε δεν έχουν θεσπίσει κανένα κίνητρο, διατηρώντας τις ίδιες χρεώσεις για όλα τα φορτηγά, ανεξαρτήτως τύπου καυσίμου.

Στη Γαλλία, το πλαίσιο εφαρμογής βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, καθώς εξετάζεται πώς θα αποζημιωθούν οι εταιρείες αυτοκινητοδρόμων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση των υποδομών.

Η πρωτοβουλία χαρακτηρίζεται ως σαφές μήνυμα υπέρ της ουδετερότητας άνθρακα και σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση ηλεκτρικών βαρέων οχημάτων, τα οποία εξακολουθούν να έχουν υψηλότερο κόστος από τα παραδοσιακά ντιζελοκίνητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) χαιρέτισε την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα για την «πράσινη μετάβαση» των μεταφορών. Σύμφωνα με την ACEA, η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 το 35% των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων να είναι ηλεκτρικά - ποσοστό που σήμερα δεν ξεπερνά το 3,5%.

