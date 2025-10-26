Το είδαμε κι αυτό στο The Voice: Μητέρα διαγωνιζόμενης παρακαλούσε να «κόψουν» την κόρη της! (vid)
Δεν είναι λίγοι οι γονείς που εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους όταν τα παιδιά τους θέλουν να ακολουθήσουν μια πιο αντισυμβατική οδό, ωστόσο είναι λίγοι αυτοί που επιμένουν να στέκονται απέναντι στα παιδιά τους όταν τα τελευταία φτάνουν κοντά στο να πετύχουν το όνειρό τους.
Ανάμεσα σε αυτούς και η μητέρα μιας 22χρονης διαγωνιζόμενης στο The Voice.
«Κάνε αυτό που θες και εγω ΔΕΝ θα είμαι στο πλευρό σου»
Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε στα backstage του χθεσινοβραδινού επεισοδίου του The Voice, οτι η μητέρα της Έλενας Καλαμίδα, ο οποία σήμερα εργάζεται ως αναπληρώτρια δασκάλα, παρακαλούσε να... κοπεί η κόρη της καθώς δεν συμφωνεί με την απόφασή της να γίνει τραγουδίστρια!
Τελικά η Έλενα δεν κατάφερε να προχωρήσει στην επόμενη φάση του «The Voice» όμως κατάφερε να συγκινήσει τη μητέρα της.
