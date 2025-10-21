Στο Λούβρο δεν άκουσαν τα «καμπανάκια»: Έκλεψαν πίνακα ανεκτίμητης αξίας του Πικάσο λίγες ημέρες πριν

Από τα σαλόνια του Λούβρου στα πολιτιστικά κέντρα της Γρανάδας, η Ευρώπη ζει ένα φθινόπωρο γεμάτο κλοπές έργων τέχνης και αυτή τη φορά, το χαμένο κομμάτι φέρει την υπογραφή του Πικάσο.

Ένα αινιγματικό περιστατικό έκλεψε (#diplis) την προσοχή της ισπανικής αστυνομίας καθώς ένας πίνακας του Πικάσο αξίας 650.000 δολαρίων εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγες ημέρες πριν από τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο.

Το έργο, με τίτλο Still Life with a Guitar και με διαστάσεις μόλις 12X10 εκατοστά, είχε δημιουργηθεί το 1919 και επρόκειτο να εκτεθεί στην έκθεση «Still Life: The Eternity of the Inanimate» στο CajaGranada Cultural Center. Μαζί με άλλα 56 έργα από διάφορους καλλιτέχνες, έφτασε με βαν από τη Μαδρίτη στις 2 Οκτωβρίου. Όταν οι υπάλληλοι άνοιξαν τα κιβώτια τρεις μέρες αργότερα, ο πίνακας του Πικάσο είχε εξαφανιστεί.

Η CajaGranada Foundation δήλωσε ότι παρά τα μικρά προβλήματα με την αρίθμηση των πακέτων, η παραλαβή είχε υπογραφεί, και τα έργα μεταφέρθηκαν σε διάφορα σημεία της αίθουσας. Ο υπεύθυνος της έκθεσης και ο επιμελητής διαπίστωσαν το πρωί ότι έλειπε το gouache του Πικάσο. Οι αρχές εξέτασαν τις κάμερες ασφαλείας, αλλά δεν καταγράφηκε κανένα συμβάν το Σαββατοκύριακο. Αμέσως ειδοποιήθηκε η ισπανική εθνική αστυνομία.

Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι το βαν έκανε μια ακούσια στάση στο μικρό χωριό Deifontes κατά τη διαδρομή των 260 μιλίων. Οι οδηγοί δήλωσαν ότι κοιμόντουσαν με βάρδιες κοντά στο όχημα και πρόσεχαν το φορτίο, αλλά ο ειδικός σε κλοπές έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ χαρακτήρισε την κατάσταση «τρελή», επισημαίνοντας ότι δεν είναι φυσιολογικό να γίνεται στάση μετά από τέσσερις ώρες οδήγησης με τόσο πολύτιμα έργα.

Η αστυνομία της Γρανάδας επιβεβαίωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο πίνακας έχει καταχωρηθεί στη διεθνή βάση δεδομένων κλεμμένων έργων τέχνης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το περιστατικό συνδέεται με τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο λίγες μέρες νωρίτερα, αν και οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση.

