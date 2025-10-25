O «Μικρός Ηρακλής»: Πώς είναι 25 χρόνια μετά το πιο δυνατό αγόρι του κόσμου

Ήταν το πιο δυνατό παιδί στον κόσμο, με αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης και πατέρα-προπονητή. Τώρα προτιμά τη ρουτίνα, τις γάτες του και τη γαλήνη.

Κάποτε τον φώναζαν «το πιο δυνατό παιδί του κόσμου» και λογικά είχαν τους λόγους τους για να τον αποκαλούν έτσι: Είχε κοιλιακούς-φέτες στα 8 του, έκανε πάγκο με 95 κιλά, 300 καθίσματα, 600 κάμψεις και κοιλιακούς καθημερινά. Σήμερα, ωστόσο, ο Ρίτσαρντ Σάντρακ ζει μια ζωή εντελώς διαφορετική από αυτή που διαγραφόταν μπροστά του στην παιδική του ηλικία.

Από θαύμα της φύσης, σε έναν απλό τύπο με δουλειά γραφείου

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Ουκρανοαμερικανός Ρίτσαρντ Σάντρακ έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο ως «Little Hercules». Με πατέρα πρωταθλητή πολεμικών τεχνών και μητέρα σταρ της αεροβικής, ο μικρός Ρίτσαρντ μεγάλωσε μέσα στα βάρη και την πειθαρχία.

Όμως πίσω από τη λάμψη, δέσποζαν οι σκιές στην καθημερινότητά του. Ο πρώην παιδικός σούπερ σταρ, μίλησε ανοιχτά για την κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα του, η οποία έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν χτύπησε τη μητέρα του, ωθώντας τον Ρίτσαρντ να καλέσει τις αρχές, οι οποίες τον απέλασαν πίσω στην Ουκρανία .

Μεγαλώνοντας, ο Ρίτσαρντ άρχισε να απορρίπτει το bodybuilding, λέγοντας πως «το να σηκώνω βάρη μου προκαλούσε κάτι σαν PTSD». Στράφηκε στη γυμναστική, το κολύμπι και το μπάσκετ, αλλά και στα πάρτι: όπως έχει παραδεχθεί, πάλευε για χρόνια με το αλκοόλ, πριν καταφέρει να το κόψει εντελώς.

Το 2015, σε συνέντευξή του στο Inside Edition, είχε δηλώσει: «Δεν σηκώνω πια βάρη. Οι άνθρωποι ήθελαν να με παρουσιάσουν σαν κάποιο τέρας, αλλά υπήρχαν κι άλλα παιδιά με παρόμοιο σώμα».

Σήμερα, στα 33 του, ζει στο Λος Άντζελες με τη δικηγόρο σύντροφό του και δύο γάτες, δουλεύοντας ως υπεύθυνος καταστήματος. Κάποτε ονειρευόταν να γίνει μηχανικός στη NASA· τώρα απλώς θέλει να είναι καλά.

«Είμαι περήφανος για το παρελθόν μου», λέει, «αλλά δεν θέλω να ζω μέσα σε αυτό».

