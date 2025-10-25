Αγόρασε βραχιόλι με 3 ευρώ από μαγαζί μεταχειρισμένων και το πούλησε 750!

Από «παλιατζούρα» σε περιουσία: η απίστευτη ιστορία ενός YouTuber που βρήκε χρυσό εκεί που δεν το περίμενε.

Ο 37χρονος Matthew Bettencourt, γνωστός στο YouTube ως @RetroToyEnvy, αγόρασε ένα φαινομενικά συνηθισμένο βραχιόλι με 2,99 δολάρια από μαγαζί μεταχειρισμένων και εν τέλει αποδείχτηκε πως ήταν κόσμημα πολυτελείας David Yurman από χρυσό 18 καρατίων και ασήμι 925. Το ίδιο μοντέλο πωλούνταν κανονικά προς 750 δολάρια!

Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στο «κυνήγι θησαυρών» σε second-hand μαγαζιά, ο Bettencourt ανέβασε στο YouTube βίντεο με τίτλο «Δεν θα πιστέψεις πόσο αξίζει αυτό το βραχιόλι των $2.99». Στο βίντεο δείχνει πώς εντόπισε τα χαραγμένα νούμερα 750 και 925, που αποκάλυψαν την αληθινή αξία του κοσμήματος. Έπειτα από έρευνα, βρήκε ότι το μοντέλο κόστιζε κανονικά 750 δολάρια στη σελίδα της David Yurman.

Από το ράφι στο eBay

Ο Bettencourt έβαλε το βραχιόλι προς πώληση στο eBay και το έδωσε τελικά έναντι 480 δολαρίων, σχεδόν 160 φορές πάνω από την τιμή αγοράς! Δεν ήταν η πρώτη του επιτυχία: παλαιότερα είχε βρει και πουλήσει ένα χρυσό κλειδί αξίας 2.000 δολαρίων.

Η ανακάλυψή του έρχεται τη στιγμή που το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μεταπώληση κοσμημάτων και αξεσουάρ εκτοξεύεται. Σύμφωνα με τη Statista, ο τζίρος στον κλάδο των second-hand πολυτελών ειδών αναμένεται να αυξηθεί κατά 25% έως το 2029, ξεπερνώντας τα 446 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος λέει πως το «μυστικό» είναι η γνώση: να ξέρεις τα σημάδια, τις μάρκες και να ψάχνεις συχνά. «Οι θησαυροί δεν περιμένουν, πρέπει να τους κυνηγήσεις», λέει χαρακτηριστικά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ