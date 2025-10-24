Έδωσε 3 ευρώ για ένα βραχιόλι το οποίο άξιζε πάνω από 700: Το εύρημα που έγινε viral

Ένας άντρας βρήκε και αγόρασε ένα βραχιόλι David Yurman σε κατάστημα μεταχειρισμένων για 3€. Η πραγματική του αξία ξεπέρασε τα 700 δολάρια.

Ένας λάτρης των μεταπωλήσεων κατάφερε να πετύχει μια απίστευτη ανακάλυψη σε κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών. Ο Matthew Bettencourt, γνωστός στο διαδίκτυο ως @RetroToyEnvy, βρήκε ένα πολυτελές βραχιόλι David Yurman και το αγόρασε για μόλις 2,99 δολάρια.

Το βίντεο της ανακάλυψης, με τίτλο «Δεν θα πιστέψετε πόσο αξίζει αυτό το βραχιόλι των 2,99 δολαρίων», έγινε αμέσως viral στο YouTube. Ο Bettencourt δείχνει τη στιγμή που εντόπισε το κομμάτι να κρέμεται ανάμεσα σε φθηνά βραχιόλια σε ένα τοπικό thrift store.

Από τη σκόνη του ραφιού στην πολυτέλεια των 750 δολαρίων

Με μια πιο προσεκτική ματιά, ο Bettencourt παρατήρησε δύο μικρές χαράξεις στο εσωτερικό του βραχιολιού: τον αριθμό 750, που δηλώνει χρυσό 18 καρατίων, και το 925, ένδειξη ασήμι με 92,5% καθαρότητα. Μετά από έρευνα, ανακάλυψε ότι το κόσμημα ήταν ένα αυθεντικό κομμάτι David Yurman, με αρχική τιμή πώλησης 750 δολάρια στην επίσημη ιστοσελίδα του οίκου.

Η μεταπώληση που απέφερε εκατοντάδες δολάρια

Αφού επαλήθευσε την αυθεντικότητά του, ο Bettencourt έβαλε το βραχιόλι προς πώληση στο eBay. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να το πουλήσει για 480 δολάρια, εξασφαλίζοντας περισσότερο από 150 φορές το αρχικό ποσό.

Όπως εξήγησε, προτίμησε τη μέθοδο “Buy It Now” αντί για δημοπρασία, καθώς «οι σταθερές τιμές συχνά αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη σε ποιοτικά αντικείμενα».

Ένας έμπειρος «κυνηγός θησαυρών»

Ο Bettencourt δεν είναι νέος στον χώρο των μεταπωλήσεων. Εδώ και πάνω από 15 χρόνια αναζητά πολύτιμα αντικείμενα σε καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών. Μάλιστα, το 2010 είχε εντοπίσει ένα χρυσό κλειδί, το οποίο μεταπώλησε για περίπου 2.000 δολάρια.

Μέσα από τα κοινωνικά του δίκτυα, εκπαιδεύει και άλλους συλλέκτες στο πώς να αναγνωρίζουν αυθεντικά πολύτιμα μέταλλα, να ξεχωρίζουν επώνυμα κοσμήματα και να ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς μεταχειρισμένων ειδών.

Η άνθηση της αγοράς μεταχειρισμένων κοσμημάτων

Το εύρημα του Bettencourt έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά μεταχειρισμένων ειδών και κοσμημάτων γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη. Σύμφωνα με έκθεση της Statista (Οκτώβριος 2024), τα παγκόσμια έσοδα στον τομέα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 25% έως το 2029, φτάνοντας τα 446,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αυξανόμενη ζήτηση για προσιτή πολυτέλεια έχει κάνει τις μεταπωλήσεις πιο δημοφιλείς από ποτέ, ωθώντας πολλούς να αναζητούν «κρυμμένους θησαυρούς» στα thrift stores.

