Τρομερό σκηνικό με Αταμάν: Πήρε time out και δεν μίλησε στους παίκτες του (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Έργκιν Άταμαν
Ο Έργκιν Άταμαν πήρε time out και αντί να δώσει οδηγίες στους παίκτες του, παρέμεινε στη θέση του χωρίς να μιλήσει.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε μία δύσκολη νύχτα στην Ιταλία, έχοντας ηττηθεί από τη Βίρτους Μπολόνια με 92-75 στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Euroleague.

Η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν απογοητευτική, κάτι το οποίο προφανώς καταλάβαινε και ο Έργκιν Άταμαν. Ο Τούρκος προπονητής μάλιστα, όταν το σκορ έφτασε στο 48-35, κάλεσε time out, ωστόσο αντί να δώσει οδηγίες στους παίκτες του, παρέμεινε στη θέση του!

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του ματς ο Άταμαν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

 

Το time out του Άταμαν

@Photo credits: stolis.gr
     

