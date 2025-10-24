Ρεκόρ «ζυγαριάς» για μωρό στην Τουρκία: Ο Αττίλας των 6,15 κιλών με ύψος πάνω από μισό μέτρο

Αυτό μωρό από την Τουρκία θα μπορούσε να «βάλει κάτω» κάποια πρωτάκια.

Ένα μωρό βάρους 6,15 κιλών και ύψους 59 εκατοστών γεννήθηκε με καισαρική τομή στην Προύσα της δυτικής Τουρκίας, σημειώνοντας νέο ρεκόρ ως το πιο «θηριώδες» νεογέννητο της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ταιριαστά, οι γονείς το ονόμασαν Ali Atilla τον μικρό, που γεννήθηκε στην 37η εβδομάδα της κύησης σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην περιοχή İnegöl της Προύσας, σύμφωνα με το Turkish Minute.

