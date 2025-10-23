Η «μεγάλη απάτη της ελιάς»: Επιχειρηματίας κατηγορείται για 62.000 κιλά ελιών και ανύπαρκτο φορτηγό

Ένας επιχειρηματίας κατηγορείται ότι εξαπάτησε αγρότη, αγοράζοντας 62.000 κιλά ελιές με ακάλυπτη επιταγή και επιχειρώντας να τον ξεγελάσει και με ψεύτικη πώληση φορτηγού.

Ένας επιχειρηματίας από τη Γρανάδα κατηγορείται ότι εξαπάτησε αγρότη από το Pinos Puente, αγοράζοντας περισσότερα από 62.000 κιλά ελιές με ακάλυπτη επιταγή και επιχειρώντας να τον ξεγελάσει περαιτέρω μέσω μιας ψεύτικης πώλησης φορτηγού.

«Η μεγάλη απάτη της ελιάς»

Η υπόθεση, που έχει χαρακτηριστεί από τον Τύπο ως «η μεγάλη απάτη της ελιάς», θα εκδικαστεί στις 29 Οκτωβρίου στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Γρανάδας.

Η Εισαγγελία ζητά ποινή τριών ετών φυλάκισης, πρόστιμο 1.800 ευρώ, καθώς και την επιστροφή 42.727 ευρώ στον εξαπατημένο αγρότη - ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της σοδειάς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 2021, όταν ο κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης εργοστασίου ελαιολάδου στη Vega de Granada, συμφώνησε να αγοράσει ολόκληρη την παραγωγή ελιών ενός ντόπιου παραγωγού. Για την πληρωμή, παρέδωσε γραμμάτιο με ημερομηνία λήξης 5 Ιουλίου, το οποίο αποδείχθηκε ακάλυπτο, καθώς ο τραπεζικός λογαριασμός δεν διέθετε επαρκή υπόλοιπα.

Ο αγρότης, ο οποίος είχε μακροχρόνια επαγγελματική σχέση με την επιχείρηση, εμπιστεύτηκε τον λόγο του επιχειρηματία και υπέγραψε αρκετές αναγνωρίσεις χρέους.

Ωστόσο, καμία από αυτές δεν τηρήθηκε. Προκειμένου να καθυστερήσει την αποπληρωμή, ο κατηγορούμενος υποσχέθηκε να του παραχωρήσει ένα φορτηγό ως μέρος της οφειλής - κάτι που αποδείχθηκε σκηνοθετημένη απάτη, καθώς την ημέρα της παράδοσης έκλεισε το εργοστάσιο με το όχημα μέσα.

Απατεώνας... από την αρχή

Η Εισαγγελία θεωρεί ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε εξαρχής με πρόθεση εξαπάτησης, προσποιούμενος την πρόθεση αγοράς μόνο και μόνο για να αποσπάσει την παραγωγή χωρίς να πληρώσει τίποτα.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Γρανάδας θα αποφασίσει εάν ο επιχειρηματίας είναι ένοχος για απάτη, όπως κατηγορείται. Εφόσον κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με πολυετή φυλάκιση και υποχρέωση αποζημίωσης του θύματος.

Το αποτέλεσμα της δίκης, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον αγροτικό κόσμο της Ανδαλουσίας, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

