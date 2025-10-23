Προσομοίωση δείχνει πως γιατρός έκλεψε μέρος εγκεφάλου του Αϊνστάιν και το χώρισε σε βαζάκια (vid)

Όταν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν πέθανε, ο γιατρός που έκανε τη νεκροψία πήρε, χωρίς άδεια, τον εγκέφαλό του. Δεκαετίες αργότερα, κομμάτια του βρέθηκαν σε… βαζάκια μπύρας.

Ήταν 18 Απριλίου 1955 όταν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα τη φυσική, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών.

Λίγο πριν πεθάνει, φέρεται να ψιθύρισε μερικές λέξεις στα γερμανικά, που οι παρευρισκόμενοι γιατροί δεν κατάλαβαν. Λίγες ώρες αργότερα, το σώμα του αποτεφρώθηκε.

Μόνο που κάτι έλειπε: ο εγκέφαλός του!

Ο γιατρός που «πήρε» τον εγκέφαλο του Άλμπερτ Αϊνστάιν

Ο Thomas Stoltz Harvey, ο παθολόγος που έκανε τη νεκροψία, αφαίρεσε τον εγκέφαλο του Αϊνστάιν χωρίς άδεια της οικογένειας, υποστηρίζοντας πως το έκανε για επιστημονική μελέτη.

Άνοιξε το κρανίο του και αφαίρεσε τον εγκέφαλο, τον οποίο διατήρησε με τη σκέψη ότι θα τον μελετούσαν ειδικοί και θα δημοσίευαν τα αποτελέσματα. Όμως καμία έρευνα δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Όταν ο γιος του Αϊνστάιν, Hans Albert, έμαθε τι είχε συμβεί, εξοργίστηκε. Ο Harvey αναγκάστηκε να τον πείσει ότι ο σκοπός του ήταν απολύτως επιστημονικό».

Το μυαλό του Αϊνστάιν... σε γυάλινα βαζάκια

Για δεκαετίες, κανείς δεν ήξερε πού βρισκόταν ο εγκέφαλος. Μέχρι το 1978, όταν ένας δημοσιογράφος αποφάσισε να τον αναζητήσει. Ο Harvey εντοπίστηκε τελικά στην πόλη Wichita του Κάνσας, και όταν του ζητήθηκε να δείξει φωτογραφίες του εγκεφάλου, εκείνος άνοιξε ένα… ψυγειάκι μπύρας γεμάτο γυάλινα βάζα που περιείχαν κομμάτια του εγκεφάλου.

Είχε τεμαχίσει τον εγκέφαλο σε 240 κομμάτια, τα οποία είχε φωτογραφίσει και συντηρήσει σε ειδικό υλικό. Μερικά τα έστειλε σε νευρολόγους, ενώ κράτησε τα περισσότερα για τον εαυτό του.

Αν και οι πρώτες μελέτες δεν έδειξαν κάτι διαφορετικό σε σχέση με άλλους εγκεφάλους, μεταγενέστερες έρευνες εντόπισαν μοναδικά χαρακτηριστικά στη δομή του εγκεφάλου του Αϊνστάιν, πιθανώς συνδεδεμένα με τη μαθηματική και δημιουργική του ιδιοφυΐα.

Ο Harvey έζησε μέχρι το 2007, φτάνοντας τα 94 του χρόνια. Μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του παρέδωσε τα υπόλοιπα κομμάτια του εγκεφάλου στο Εθνικό Μουσείο Υγείας και Ιατρικής των ΗΠΑ, ενώ 46 φέτες κατέληξαν στο Mütter Museum της Φιλαδέλφειας.

