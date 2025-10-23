Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

Ο πληθυσμός των μεγάπτερων φαλαινών (Humpback) στην ανατολική Αυστραλία ξεπέρασε τις 50.000, αριθμός 60% μεγαλύτερος από εκείνον του 18ου αιώνα, πριν την εμπορική φαλαινοθηρία.

Η ανάκαμψη του πληθυσμού των μεγάπτερων φαλαινών στην ανατολική Αυστραλία χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ως τίποτα λιγότερο από ένα «θαύμα». Τα μεγαλοπρεπή θηλαστικά είναι σήμερα περισσότερα σε αριθμό απ’ ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η εμπορική φαλαινοθηρία στην περιοχή.

Ενώ σήμερα οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών της Αυστραλίας κάνουν παράπονα για τη φασαρία από τα μηχανοκίνητα σκάφη ή τα πάρτι, υπήρξε μια εποχή που τα παράπονα αφορούσαν… το «τραγούδι» των φαλαινών.

Κι αυτό γιατί, τόσο πυκνά κολυμπούσαν οι φάλαινες του εν λόγω είδους ανοιχτά του Χόμπαρτ τον 18ο αιώνα, πριν ακόμη φτάσει η εμπορική φαλαινοθηρία στην Αυστραλία. Σήμερα, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο πληθυσμός είναι 60% μεγαλύτερος από εκείνη την εποχή.

