Ιδιοκτήτης Tesla αποκαλύπτει τα τρία «κρυφά κόστη» των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που αγνοούν οι περισσότεροι

Ιδιοκτήτης Tesla αποκαλύπτει σε viral βίντεο τα τρία «κρυφά κόστη» των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: φορτιστής, ασφάλιση και τέλη ταξινόμησης. Πόσο συμφέρουν τελικά;

Ένας ιδιοκτήτης Tesla αποκάλυψε μέσα από viral βίντεο στο YouTube τα τρία «κρυφά κόστη» που, όπως υποστηρίζει, συνοδεύουν την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου το 2025. Παρότι τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται το μέλλον της αυτοκίνησης, πολλοί υποψήφιοι αγοραστές αγνοούν τα έξοδα που προκύπτουν μετά την αγορά.

Στο βίντεο του καναλιού «Your Favorite Tesla», ο δημιουργός ξεκινά αναφέροντας ότι το πρώτο κόστος αφορά τον φορτιστή. «Η Tesla πουλά τον φορτιστή περίπου 475 δολάρια, όμως η εγκατάστασή του κοστίζει σχεδόν 950 δολάρια - διπλάσια τιμή από το ίδιο το προϊόν», εξηγεί.

Το δεύτερο «κρυφό» κόστος είναι η ασφάλιση. Όπως αποκαλύπτει, το ποσό φτάνει τα 400 δολάρια μηνιαίως, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα μοντέλα.

Το τρίτο αφορά τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας. Ενώ για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα κυμαίνονται στα 70-100 δολάρια, για τα ηλεκτρικά φτάνουν έως και τα 200 δολάρια. «Η κυβέρνηση το δικαιολογεί επειδή δεν πληρώνεις φόρους καυσίμων, αλλά στην ουσία είναι σαν να τιμωρείσαι για το ότι απέφυγες τη βενζίνη», σχολιάζει ο ίδιος.

Παρά τα παραπάνω, το κόστος λειτουργίας παραμένει χαμηλότερο. Η μέση κατανάλωση ενέργειας ενός ηλεκτρικού οχήματος ανέρχεται σε 73 δολάρια τον μήνα, έναντι περίπου 159 δολαρίων για ένα αυτοκίνητο βενζίνης που διανύει την ίδια απόσταση.

Η εμπειρία του ιδιοκτήτη Tesla αναδεικνύει πως, αν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένουν πιο οικονομικά στη χρήση, η αγορά τους συνοδεύεται από έξοδα που συχνά δεν προβάλλονται - υπενθυμίζοντας ότι η «πράσινη» τεχνολογία έχει ακόμη δρόμο μέχρι να γίνει πραγματικά προσιτή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ