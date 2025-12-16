Αναλυτές: Το iPhone Fold θα εκτοξεύσει την κατηγορία των foldables έως και 30%

Σημαντική ανάπτυξη αναμένεται να φέρει το iPhone Fold

Η πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή της Apple, γνωστή ως iPhone Fold, αναμένεται να εκτοξεύσει την αγορά foldable smartphones κατά 30% το 2026, σύμφωνα με ανάλυση της IDC, καθώς θα κατακτήσει πάνω από 22% μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς και ιδιαίτερα το 34% της συνολικής αξίας της λόγω της υψηλής τιμής της στα περίπου 2.400 δολάρια.

Η είσοδος του iPhone Fold έρχεται σε ιδανική στιγμή, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών μαζί με μοντέλα όπως το Samsung Galaxy Z TriFold και foldables της Huawei, με την κατηγορία να ξεπερνά σε ρυθμούς ανάπτυξης την ευρύτερη αγορά smartphones και να φτάνει πάνω από 10% της συνολικής αξίας της έως το 2029.

Οι φήμες θέλουν το iPhone Fold να διαθέτει 5,8 ιντσών εξωτερική οθόνη, 7,58 ιντσών εσωτερική εύκαμπτη οθόνη και μπαταρία μεγαλύτερη από αυτή του iPhone 17 Pro Max, κάτι που θα μπορούσε να λύσει βασικά μειονεκτήματα των foldables και να εδραιώσει την Apple ως game changer σε μια αγορά που ωριμάζει σταδιακά.