Τι έρχεται το 2026 στο PlayStation; Ένα video δίνει απάντηση

Δείτε το video με το τι έρχεται στο PlayStation το 2026

Το PlayStation κυκλοφόρησε νέο trailer που δίνει μια πρώτη γεύση από επιλεγμένους PS5 τίτλους για το 2026, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα genres από action-adventures και fighters μέχρι survival και RPGs, χωρίς όμως να αποκαλύπτει αναλυτικές ημερομηνίες κυκλοφορίας.

Σε σειρά εμφάνισης, το trailer περιλαμβάνει το πολυαναμενόμενο Marvel's Wolverine, το Resident Evil Requiem, το Halo: Campaign Evolved, το Saros, το Marvel Tokon: Fighting Souls, το 007 First Light, το Nioh 3, το Dune: Awakening, το Onimusha: Way of the Sword, το Crimson Desert, το The Blood of Dawnwalker, το Pragmata, το LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, το The Seven Deadly Sins: Origin και το Directive 8020.

Πρόκειται ξεκάθαρα για μια επιλογή ορισμένων τίτλων, καθώς λείπουν μεγάλα ονόματα όπως το GTA 6 και το Phantom Blade Zero. Ενδιαφέρον προκαλεί και η παρουσία τίτλων όπως το Halo στο επίσημο marketing της PlayStation, κάτι που πριν από μια δεκαετία θα φάνταζε αδιανόητο.