Τι έρχεται το 2026 στο PlayStation; Ένα video δίνει απάντηση
Το PlayStation κυκλοφόρησε νέο trailer που δίνει μια πρώτη γεύση από επιλεγμένους PS5 τίτλους για το 2026, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα genres από action-adventures και fighters μέχρι survival και RPGs, χωρίς όμως να αποκαλύπτει αναλυτικές ημερομηνίες κυκλοφορίας.
Σε σειρά εμφάνισης, το trailer περιλαμβάνει το πολυαναμενόμενο Marvel's Wolverine, το Resident Evil Requiem, το Halo: Campaign Evolved, το Saros, το Marvel Tokon: Fighting Souls, το 007 First Light, το Nioh 3, το Dune: Awakening, το Onimusha: Way of the Sword, το Crimson Desert, το The Blood of Dawnwalker, το Pragmata, το LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, το The Seven Deadly Sins: Origin και το Directive 8020.
Πρόκειται ξεκάθαρα για μια επιλογή ορισμένων τίτλων, καθώς λείπουν μεγάλα ονόματα όπως το GTA 6 και το Phantom Blade Zero. Ενδιαφέρον προκαλεί και η παρουσία τίτλων όπως το Halo στο επίσημο marketing της PlayStation, κάτι που πριν από μια δεκαετία θα φάνταζε αδιανόητο.