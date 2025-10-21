Γέλενα Καρλέουσα: Το αποκαλυπτικό on air ατύχημα στην εκπομπή «Pinkove Zvezde»
Ένα… απρόοπτο στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού σόου «Pinkove Zvezde», όταν η εκρηκτική Γέλενα Καρλέουσα, μέλος της κριτικής επιτροπής, είχε ένα μικρό ατύχημα on air. Η Σέρβα σταρ, επιχειρώντας να καθίσει στο μπράτσο της καρέκλας ενός συναδέλφου κριτή, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο πάτωμα, προκαλώντας γέλια στο κοινό και στους παρευρισκόμενους.
Η Καρλέουσα, γνωστή για την αυτοπεποίθηση και το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, συνεχίζοντας την εκπομπή σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση με μια μαύρη, στενή τουαλέτα με βαθύ σκίσιμο, δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη.
Το όνομά της είχε απασχολήσει έντονα και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης το 2019, όταν ήρθε στο φως η πολύκροτη σχέση της με τον τότε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Όγκνιεν Βράνιες. Το ειδύλλιο είχε προκαλέσει θύελλα δημοσιευμάτων, memes και χιουμοριστικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με τη Σέρβα τραγουδίστρια να βρίσκεται τότε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τους πιο… απρόβλεπτους λόγους.
Το χαρακτηριστικό VIDEO
- «Η συνεργασία που δε ξέραμε ότι χρειαζόμασταν»: Άντζελα Δημητρίου και Κατερίνα Λιόλιου φέρνουν τα '90s στο σήμερα με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο
- First Dates: Ο παρολίγον ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα που έριξε παπατζιλίκια αλλά όχι και την κοπέλα (vid)
- Νέο εύρημα για τα εμβόλια mRNA κατά της COVID: Φαίνεται να ωφελούν τους ασθενείς με καρκίνο
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η Kardashian του σερφ ούρησε σε λίμνη με κροκόδειλους και κατηγορείται για βεβήλωση (vid)
- Τέιλορ Σουίφτ: Εκτόξευσε την επισκεψιμότητα γερμανικού μουσείου με το νέο video clip της - Πλήθος κόσμου καταφθάνει για να δει από κοντά τον πίνακα της Οφηλίας
- Ανησυχία για την υγεία της Μπριζίτ Μπαρντό: Η σοβαρή ασθένεια που την οδήγησε στο νοσοκομείο