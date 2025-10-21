Γέλενα Καρλέουσα: Το αποκαλυπτικό on air ατύχημα στην εκπομπή «Pinkove Zvezde»

Η Γέλενα Καρλέουσα είχε ένα απρόοπτο on air στην εκπομπή «Pinkove Zvezde», όταν έπεσε προσπαθώντας να καθίσει. Δείτε πώς αντέδρασε η Σέρβα σταρ, η οποία πριν από μερικά χρόνια είχε προκαλέσει σάλο με τη σχέση της με τον Όγκνιεν Βράνιες.

Ένα… απρόοπτο στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού σόου «Pinkove Zvezde», όταν η εκρηκτική Γέλενα Καρλέουσα, μέλος της κριτικής επιτροπής, είχε ένα μικρό ατύχημα on air. Η Σέρβα σταρ, επιχειρώντας να καθίσει στο μπράτσο της καρέκλας ενός συναδέλφου κριτή, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο πάτωμα, προκαλώντας γέλια στο κοινό και στους παρευρισκόμενους.

Η Καρλέουσα, γνωστή για την αυτοπεποίθηση και το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, συνεχίζοντας την εκπομπή σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση με μια μαύρη, στενή τουαλέτα με βαθύ σκίσιμο, δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη.

Το όνομά της είχε απασχολήσει έντονα και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης το 2019, όταν ήρθε στο φως η πολύκροτη σχέση της με τον τότε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Όγκνιεν Βράνιες. Το ειδύλλιο είχε προκαλέσει θύελλα δημοσιευμάτων, memes και χιουμοριστικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με τη Σέρβα τραγουδίστρια να βρίσκεται τότε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τους πιο… απρόβλεπτους λόγους.

Το χαρακτηριστικό VIDEO

