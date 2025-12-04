Δύσκολες ώρες για τη Μέγκαν Μαρκλ: Στην εντατική ο πατέρας της

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ Τόμας, νοσηλεύεται στην εντατική μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ νοσηλεύεται στην εντατική, όπως δήλωσε ο γιος του, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στις Φιλιππίνες.

Ο 81χρονος Τόμας Μαρκλ, ο οποίος έχει αποξενωθεί από την κόρη του μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Τρίτη, αφού μεταφέρθηκε σοβαρά άρρωστος στο σπίτι του.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση περίπου τριών ωρών την Τετάρτη και σήμερα παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεση θρόμβου. Ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ, είπε: «Πήγα τον μπαμπά σε ένα νοσοκομείο κοντά στο σπίτι μας, του έκαναν διάφορες εξετάσεις και οι γιατροί είπαν ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο».

