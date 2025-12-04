Η Khloé Kardashian κοιμάται με το φως αναμμένο λόγω... φαντάσματος (vid)

Η Khloé Kardashian θυμάται την τρομακτική εμπειρία της με φάντασμα που την έκανε να κοιμάται με το φως αναμμένο.

Η Khloé Kardashian μοιράστηκε μια ασυνήθιστη πτυχή των συνηθειών ύπνου της, αφού παραδέχτηκε ότι είχε μια αρκετά τρομακτική εμπειρία με ένα φάντασμα.

Ανοίγοντας την καρδιά της για την παραφυσική εμπειρία που βίωσε στο podcast της «Khloé in Wonder Land», η Kardashian, παραδέχθηκε στον στενό της φίλο Savas Oguz: «Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα».

Η ανατριχιαστική εμπειρία που βίωσε

«Κοιμόμουν -ήταν σε εκείνο το σπίτι ενοικίασης που είχα ακόμα στα The Oaks- και υπήρχε ένας διάδρομος από το δωμάτιο της True στο δικό μου δωμάτιο. Ήταν ένας στενός διάδρομος, ήταν από ξύλο, οπότε μπορούσα να ακούσω βήματα», θυμάται.

Αναφερόμενη στην περίοδο που η κόρη της True ήταν ακόμα μωρό, συνέχισε: «Η True ήταν ακόμα σε κούνια (δεν μπορούσε να βγει μόνη της) όταν άκουσα κάποιον να περπατάει στον διάδρομο και είπα, 'True;' και μετά κοίταξα το μόνιτορ και είδα ότι συνέχιζε να κοιμάται, οπότε σκέφτηκα, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ήταν μέσα στη νύχτα, έτσι τα μάτια μου έκλεισαν και τότε ένιωσα κάτι πάνω μου», είπε η Kardashian, μιμούμενη την κίνηση ενός χεριού που της χτενίζει τα μαλλιά.

Η γνωστή επιχειρηματίας είπε ότι ένιωσε το φάντασμα να περνά τα δάχτυλά του από το πάνω μέρος του κεφαλιού της μέχρι τα μαλλιά της, προσθέτοντας: «Και μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν ένα μικρό χέρι.

«Μου χάιδεψε το κεφάλι, και θυμάμαι που έκλεισα τα μάτια μου λέγοντας, ‘Σε παρακαλώ, μη βρίσκεσαι εκεί, σε παρακαλώ, μη βρίσκεσαι εκεί, σε παρακαλώ, μη βρίσκεσαι εκεί.’ Άνοιξα τα μάτια μου, δεν υπήρχε τίποτα εκεί, ήμουν τόσο τρομοκρατημένη», συνέχισε. «Μου χάιδεψε τα μαλλιά, το έκανε. Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα. Δεν έχω κοιμηθεί ποτέ ξανά με σβηστό φως από τότε», συμπλήρωσε.

Το ίδιο... φάντασμα είχε «χτυπήσει» ξανά

Επιβεβαιώνοντας την ιστορία, ένα άλλο μέλος της ομάδας παραγωγής της Kardashian, η Alexa, πρόσθεσε ότι δεν ήταν το μόνο τρομακτικό περιστατικό που συνέβη στο σπίτι. Ένα ακόμη παράξενο περιστατικό που επίσης, απέδωσε στο ίδιο φάντασμα, ήταν όταν είδε το τζακούζι να είναι εντελώς άδειο, με μια κούκλα Barbie στον πάτο του, σε μια ανατριχιαστική σκηνή την οποία περιέγραψε «σαν δολοφονία».

