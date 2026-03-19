Κλιματική αλλαγή: Γιατί τα ψάρια ολοένα και μικραίνουν; 

Νέα έρευνα δείχνει ότι τα ψάρια γίνονται όλο και μικρότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής, με απώλειες έως 50% για την βιομηχανία της αλιείας.

Μια λιγότερο ορατή αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής αρχίζει να γίνεται αισθητή στους ωκεανούς: τα ψάρια σε παγκόσμιο επίπεδο εμφανίζουν τάσεις συρρίκνωσης, γεγονός που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αλιευτική παραγωγή.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science, η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών οδηγεί τα ψάρια σε ταχύτερη ανάπτυξη αλλά και σε πρόωρη ωρίμανση, με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερο μέγεθος στην ενήλικη ζωή τους.

Έρευνα σε χιλιάδες είδη

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Monash University και εξέτασε σχεδόν 3.000 είδη ψαριών, ενώ περιέλαβε προβλέψεις για 43 από τα μεγαλύτερα αλιευτικά πεδία διεθνώς.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, πρόκειται για μια εξελικτική προσαρμογή που βοηθά τα είδη να επιβιώσουν σε θερμότερα νερά, αλλά έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ποσότητα και το μέγεθος των αλιευμάτων.

Ο Craig White, επικεφαλής της έρευνας, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η εξέλιξη αυτή «είναι καλή για τα ψάρια αλλά κακή για την αλιεία».

Απώλειες που μπορεί να φτάσουν το 50%

Τα νέα δεδομένα ανατρέπουν προηγούμενες εκτιμήσεις. Ενώ αρχικά υπολογιζόταν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2°C θα οδηγούσε σε μείωση αλιευμάτων κατά 14%, η ενσωμάτωση των εξελικτικών προσαρμογών ανεβάζει το ποσοστό στο 22%.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές και ποσοτικές απώλειες για τον κλάδο ενδέχεται να είναι έως και 50% μεγαλύτερες.

Ο μπακαλιάρος της Αλάσκας

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον μπακαλιάρο της Αλάσκας, βασικό είδος για τη διατροφή και την οικονομία στη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με τον David Reznick, οι απώλειες ενδέχεται να φτάσουν έως και μισό εκατομμύριο τόνους ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο γεύματα υψηλής διατροφικής αξίας.

