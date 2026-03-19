Ένοπλες Δυνάμεις Ισραήλ: «Δεν είμαστε ούτε στα μισά της επιχείρησης κατά του Ιράν»

Ο αρχηγός των IDF δηλώνει ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν απέχει πολύ από την ολοκλήρωση, ενώ ο Νετανιάχου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά του Ιράν, με την ηγεσία των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων να εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις απέχουν σημαντικά από την ολοκλήρωσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Channel 12, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Eyal Zamir, φέρεται να δήλωσε σε εσωτερικές συσκέψεις ότι το Ισραήλ «δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά» της στρατιωτικής του επιχείρησης.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, η στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται ομόφωνα αντίθετη σε ενδεχόμενη παύση των επιχειρήσεων στο παρόν στάδιο.

Ανώτεροι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια πρόωρη διακοπή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπύρωση της σύγκρουσης μέσα σε λίγους μήνες, γεγονός που ενισχύει την επιλογή συνέχισης των επιθέσεων.

Ανοικτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των επιχειρήσεων και σε χερσαίο επίπεδο.

Παρότι μέχρι στιγμής η σύγκρουση διεξάγεται κυρίως μέσω αεροπορικών επιδρομών και πυραυλικών πληγμάτων, ο ίδιος σημείωσε ότι «υπάρχουν αρκετές πιθανότητες» για την προσθήκη χερσαίας συνιστώσας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα

Η απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη λήξη των επιχειρήσεων εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης.

Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν συνολικά τη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

