Κυρανάκης: «Γελοιότητες ότι απαγορεύεται να οδηγείς με μπουφάν ή να έχεις ψώνια στο αυτοκίνητο»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στα fake news που κυκλοφορούν - «Τέτοια δημοσιεύματα εξοργίζουν τον κόσμο».

Στην εικόνα που επικρατεί στους δρόμους μετά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών υποστήριξε ότι ο ΚΟΚ εφαρμόζεται λόγω της αυξημένης αστυνόμευσης, ενώ υπενθύμισε ότι προβλέπεται άρση τηλεφωνικού απορρήτου σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, για να διαπιστωθεί αν έχει γίνει χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

