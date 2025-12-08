Μια 23χρονη φοιτήτρια Νομικής που είχε καταδικαστεί σε ισόβια στο Ντουμπάι για υπόθεση ναρκωτικών, αφέθηκε ξαφνικά ελεύθερη μετά από έναν χρόνο δικαστικού αγώνα.

Η ιστορία της Mia O’Brien απασχολεί έντονα το βρετανικό κοινό από το καλοκαίρι του 2025. Η 23χρονη φοιτήτρια Νομικής είχε ταξιδέψει πέρσι στο Ντουμπάι για διακοπές όταν η αστυνομία εισέβαλε σε διαμέρισμα όπου βρισκόταν σε πάρτι και εντόπισε περίπου 50 γραμμάρια κοκαΐνης. Παρότι δήλωσε αθώα, δικάστηκε σε διαδικασία που έγινε αποκλειστικά στα αραβικά και κρίθηκε ένοχη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Τον Ιούλιο του 2024 καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη και πρόστιμο σχεδόν 100 χιλιάδων λιρών. Μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης Al Awir, που έχει περιγραφεί ως «κολαστήριο», στο οποίο μοιράζονταν ένα βρώμικο κελί με άλλες 6 γυναίκες και κοιμόταν σε στρώμα στο πάτωμα.

Σε όλο αυτό το διάστημα, η μητέρα της, Danielle, είχε δημοσιεύσει εκκλήσεις βοήθειας, τονίζοντας ότι η κόρη της έκανε ένα «πολύ ανόητο λάθος» και βρέθηκε μπλεγμένη με λάθος ανθρώπους. «Δεν την έχω δει από τον Οκτώβριο. Είναι ένα παιδί που δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν» έγραφε συγκλονισμένη.

Η μεγάλη ανατροπή. «Το μωρό μου έρχεται σπίτι»

Μετά από μήνες πίεσης και συνεργασίας με την οργάνωση Detained in Dubai, η υπόθεση της Mia πήρε απρόσμενη τροπή. Η Danielle ανακοίνωσε στα social media πως η κόρη της αφέθηκε επιτέλους ελεύθερη.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σε σοκ. Ανυπομονώ να τη σφίξω στην πιο δυνατή αγκαλιά. Έρχεται σπίτι. Το μωρό μου έρχεται σπίτι» έγραψε, σε μια έκρηξη ανακούφισης και συγκίνησης.

Παρότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο λόγος της αποφυλάκισης, είναι γνωστό ότι η ομάδα που χειριζόταν την υπόθεση είχε καταγγείλει σοβαρές παραβιάσεις στη διαδικασία. Η Radha Sterling, ιδρύτρια της οργάνωσης, είχε μιλήσει για «έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων» και «βιαστικές καταδίκες» από τις αρχές του Ντουμπάι.

Επιστροφή στην πατρίδα πριν τα Χριστούγεννα

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, η Mia θα βρίσκεται στο Λίβερπουλ πριν τα Χριστούγεννα. Η υπόθεσή της δεν είναι μοναδική. Το Ντουμπάι έχει αυστηρότατους νόμους για τα ναρκωτικά και αρκετοί Βρετανοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με βαριές ποινές τα τελευταία χρόνια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ