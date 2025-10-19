«Για να σωθεί η χώρα»: Η εταιρεία που δίνει 60.000 ευρώ μπόνους σε υπαλλήλους που αποκτούν παιδιά

Στη Νότια Κορέα, ο δισεκατομμυριούχος Lee Joong-keun, πρόεδρος του Booyoung Group, προσφέρει 60.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο που αποκτά παιδί, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη δημογραφική κρίση που απειλεί την οικονομία και το μέλλον της χώρας.

Η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει σοβαρή δημογραφική πρόκληση: το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο παγκοσμίως, με τον μέσο αριθμό παιδιών ανά γυναίκα να έχει φτάσει το 0,78 το 2022 και τις προβλέψεις για φέτος να υπολογίζουν πτώση στο 0,65. Αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, ο δισεκατομμυριούχος Lee Joong-keun, πρόεδρος και ιδρυτής του ομίλου ακινήτων Booyoung Group, αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα για να ενισχύσει τη γεννητικότητα μεταξύ των εργαζομένων του.

Η εταιρεία προσέφερε 7 δισεκατομμύρια κορεατικά γουόν (περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ) σε 70 οικογένειες που απέκτησαν παιδιά το 2021. Κάθε εργαζόμενος που απέκτησε παιδί έλαβε μπόνους ύψους 100 εκατομμυρίων κορεατικών γουόν, δηλαδή πάνω από 60.000 ευρώ. Επιπλέον, η Booyoung προσφέρει βοήθεια για την κάλυψη των λογαριασμών ενοικίου, των διδάκτρων πανεπιστημίου και των ιατρικών εξόδων για τα παιδιά των εργαζομένων της.

«Το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων συνδέεται με τα οικονομικά βάρη και τις δυσκολίες στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», δήλωσε ο Lee σε συνάντηση με το προσωπικό, προσθέτοντας ότι «εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, θα αντιμετωπίσουμε εθνική υπαρξιακή κρίση». Ο ίδιος θεωρεί ότι η πρωτοβουλία του μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες εταιρείες στη χώρα.

2.000 ευρώ από την Κυβέρνηση

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας προσφέρει ήδη μέτρα ενίσχυσης των οικογενειών, όπως επιδόματα στέγασης, εκπτώσεις στην φροντίδα γυναικών και πληρωμές περίπου 2.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν έχουν αποτρέψει την πτώση των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια.

Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, κορυφαίες νοτιοκορεατικές εταιρείες όπως η Samsung Electronics, η LG Electronics και η Hyundai έχουν εισαγάγει επιπλέον κίνητρα: κέντρα ημερήσιας φροντίδας στον χώρο εργασίας, επιδόματα γονιμότητας και διετή γονική άδεια, προσπαθώντας να στηρίξουν τους εργαζόμενους και να διασφαλίσουν το μελλοντικό εργατικό δυναμικό της χώρας.

Ο Lee Joong-keun ελπίζει ότι οι γενναίες πρωτοβουλίες της Booyoung θα ενισχύσουν την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων και θα αποτελέσουν παράδειγμα για τη συνεργασία εταιρειών και κράτους απέναντι σε ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα της Νότιας Κορέας.

