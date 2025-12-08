Οι κανόνες φαγητού στην έπαυλη του Playboy ήταν τόσο περίεργοι όσο και ο Χιου Χέφνερ.

Η έπαυλη του Playboy δεν ήταν μόνο ένας χώρος που διοργάνωνε τα μεγαλύτερα πάρτι του Χόλιγουντ. Ήταν ένα μέρος με πολύ αυστηρούς και παράξενους κανόνες, ειδικότερα σε ότι αφορά το φαγητό.

Από εκεί πέρασαν οι μεγαλύτερες διασημότητες της χρυσής εποχής των 00s και οι Playboy Bunnies που έζησαν μαζί με τον Χιου Χέφνερ, τον μεγάλο εκδότη του περιοδικού Playboy.

Η περίεργη εμμονή του Χιου Χέφνερ με το φαγητό

Παρότι ο Χέφνερ τηρούσε καθημερινά μία υγιεινή διατροφή, είχε τεράστια αδυναμία στα γλυκά. Ο, για πάνω από 20 χρόνια, σεφ της έπαυλης, Γουίλιαμ Μπλόξομ-Κάρτερ, είχε πάντα την κουζίνα γεμάτη με γλυκές πίτες, brownies και τα αγαπημένα του μπισκότα βρώμης.

Προτιμούσε ελαφριές σούπες χωρίς λιπαρά, τα πάντα φτιαγμένα με φρέσκα υλικά και καθόλου κατεψυγμένο κρέας. Επίσης μισούσε το βούτυρο και έτρωγε καθημερινά μισό γκρέιπφρουτ, αν και αυτό συνδυαζόταν με ένα ντόνατ με ζελέ, που τον έκανε λίγο να αποκλίνει από την διατροφή του.

Τα παράξενα ωράρια φαγητού και τα ακόμη πιο παράξενα πιάτα

Το πρόγραμμα του φαγητού του ήταν αρκετά ιδιαίτερο, όπως και αυτά που έτρωγε. Μετά το πρωινό, το οποίο είχε πάντα σταθερό ωράριο, είτε δεν έτρωγε μεσημεριανό, είτε το σερβίριζαν στις 5:30 μ.μ. Έτσι, το βραδινό κατέληγε να το τρώει στις 10:30 μ.μ. Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του, σπάνια έτρωγε μεσημεριανό, αλλά στο ενδιάμεσο τσιμπολογούσε κάτι σε banana cream pie και ένα ποτήρι γάλα.

Ωστόσο, κάθε εβδομάδα, ανεξάρτητα από την ώρα, ο επικεφαλής του Playboy φρόντιζε πάντα να σερβίρονται αρνίσιες μπριζόλες με σάλτσα, πατάτες και λαχανικά (ή παϊδάκια) με συγκεκριμένη... χορογραφία. Τα κόκαλα έπρεπε πάντα να «κοιτούν» το κέντρο του πιάτου, η σος να πέφτει σε γραμμή πάνω από κάθε κομμάτι και η πατάτα να σερβίρεται χωριστά και - βέβαια - χωρίς βούτυρο.

Ο προσωπικός κατάλογος με τα 31 πιάτα

Ο Χέφνερ είχε δημιουργήσει ένα δικό του μενού με 31 συγκεκριμένα πιάτα, τα οποία μπορούσε να παραγγείλει ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο τηλεφωνούσε στην κουζίνα και έλεγε: «Θέλω το νούμερο 6, το οποίο ήταν τοστ με τυρί, πατατάκια, σος μήλου και δύο μπισκότα βρώμης» ή «Φέρτε μου το 21, ένα κοτόπουλο τηγανητό με ψητή πατάτα, σος κάπαρης και πάλι... δύο μπισκότα βρώμης».

