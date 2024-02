Σε απόγνωση ο Salt Bae: Κλείνει τη θέρμανση σε εστιατόριο που χρεώνει 800 ευρώ την μπριζόλα

Οι προσπάθειες του εστιατορίου να περιορίσει τις δαπάνες επεκτείνονται πέρα από τις προσαρμογές του μενού

Σε μια ειρωνική ανατροπή που αναδεικνύει τις διάχυτες επιπτώσεις της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, το εστιατόριο του διεθνούς φήμης σεφ Salt Bae στο Λονδίνο, γνωστό για τις υπερβολικά ακριβές μπριζόλες του, έλαβε δραστικά μέτρα για να μειώσει το λειτουργικό του κόστος, κλείνοντας τη θέρμανση. Το steakhouse Nusr-Et, που βρίσκεται στο πολυτελές ξενοδοχείο Park Tower στο Knightsbridge, φημίζεται για τις πλούσιες προσφορές του, όπως ένα striploin wagyu αξίας 800€ και μια γιγαντιαία μπριζόλα tomahawk αξίας 820€. Παρά τη φήμη του για τις πλούσιες γευστικές εμπειρίες, το εστιατόριο δεν έχει μείνει ανεπηρέαστο από τις οικονομικές πιέσεις που προκαλούν οι αυξανόμενοι λογαριασμοί ενέργειας.

Η εγκατάσταση, η οποία οφείλει τη φήμη της στον Nusret Gökçe, ανέφερε σημαντική αύξηση 44% στα κέρδη προ φόρων, φτάνοντας σχεδόν τα 4 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Αυτή η οικονομική άνοδος ήρθε παράλληλα με μια αύξηση των πωλήσεων κατά σχεδόν 66%, που ανήλθε συνολικά σε 15 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις πρόσφατες καταθέσεις στο Companies House. Παρά αυτά τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία, η διοίκηση του εστιατορίου επέλεξε μέτρα λιτότητας, αντανακλώντας μια ευρύτερη τάση μεταξύ των επιχειρήσεων που παλεύουν με τις οικονομικές προκλήσεις της αύξησης του κόστους ενέργειας και των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Salt Bae restaurant charging nearly £700 for a steak cuts heating to save cash https://t.co/o5JO2GwKGj