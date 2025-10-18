Ξεχάστε την κοτόσουπα: Δείτε τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ όταν αρρωσταίνουν

Όταν αρρωσταίνεις ή ξυπνάς με hangover, η πρώτη σου σκέψη είναι… «τι στο καλό να φάω;» Οι σεφ και οι γιατροί έχουν την απάντηση, και είναι λιγάκι πιο ενδιαφέρουσα από την κλασική κοτόσουπα.

Όλοι έχουμε γυρίσει κάποια στιγμή στο σπίτι συναχωμένοι και με πυρετό, άπαντες έχουμε πέσει κάποια στιγμή στο κρεβάτι με αφόρητο πονοκέφαλο από το hangover. Και η ερώτηση, γνωστή: «Τι στο καλό θα φάω για να νιώσω καλύτερα;»

Σε τέτοιες ερωτήσεις ζωής ή θανάτου, καλό είναι να μην εμπιστευόμαστε μονάχα τη μανούλα μας. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να απευθυνθούμε στους κατ εξοχήν ειδικούς για την περίσταση: στους ίδιους τους γιατρούς αλλά και στους σεφ. Ποιο είναι το μυστικό των ανθρώπων που ξέρουν από πρώτο χέρι πώς να διατηρούν το σώμα τους σε φόρμα; Οι σεφ και οι γιατροί μοιράζονται τα αγαπημένα τους comfort foods όταν αρρωσταίνουν ή αισθάνονται κατάκοποι.

Όταν η βήχας και το κρύωμα σε χτυπούν ανελέητα

Ο Δρ Ρικάρντο Χοσέ, τονίζει ότι η σωστή ενυδάτωση είναι το παν. «Συχνές γουλιές τσάι κρατούν τις βλεννογόνους υγρές», λέει. Η Δρ Τζένα Ματσιόκι προσθέτει ότι μία κουταλιά μέλι σε θυμαρίσιο τσάι «καταπραΰνει τον λαιμό και υποστηρίζει την αναπνευστική υγεία». Για ξηρό, τσιμπητό βήχα, το σπιτικό σιρόπι καρότου –-ήτοι καρότα με ζάχαρη που αφήνονται στο ψυγείο όλη τη νύχτα- είναι θαυματουργό. Για βήχα με βλέννα, τα ζεστά ροφήματα γλυκόριζας και ο ανανάς με βρομελαΐνη «αφυπνίζουν» το σώμα και ρευστοποιούν τις εκκρίσεις.

Από την μεριά της, η σεφ Άσμα Καν δεν ξεχνάει το παραδοσιακό «haldi doodh», το ζεστό γάλα με κουρκουμά. «Η κουρκουμίνη είναι ισχυρό αντιφλεγμονώδες, και με τα λιπαρά του γάλακτος απορροφάται καλύτερα», λέει. Τα μπροθ, δηλαδή οι ζωμοί με λαχανικά και πρωτεΐνη από κοτόπουλο ή τόφου, είναι επίσης must. «Η σούπα canja από την Πορτογαλία, με κοτόπουλο, ρύζι, σκόρδο και μέντα, είναι τέλεια για ανάρρωση», προσθέτει ο Δρ Χοσέ. Το κοτόπουλο παρέχει πρωτεΐνη για την αναδόμηση των ιστών, το ρύζι ενέργεια και το σκόρδο αντιβακτηριακή δράση.

Οι σεφ που περνούν τις μέρες τους σε κουζίνες γεμάτες θερμότητα και ένταση, γνωρίζουν: λίγη σούπα τόνου, ζεστό ρύζι ή ένα απλό τοστ με αβγό σώζει ζωές. «Το σημαντικό είναι το φαγητό να είναι εύπεπτο, θρεπτικό και να ξαναδίνει ενέργεια γρήγορα», λέει η Τομασίνα Μίερς, συνιδρύτρια της Wahaca. Λίγο τζίντζερ, σκόρδο και μπαχαρικά κάνουν θαύματα για την πέψη και την ανοσία.

Μικρές κινήσεις, μεγάλη ανακούφιση

Δεν χρειάζεσαι κάτι extreme για να νιώσεις καλύτερα. Ζεστά ροφήματα, ζωμοί, μέλι, τσάι με βότανα και λίγη προσοχή στα λιπαρά και τις πρωτεΐνες κάνουν το ταλαιπωρημένο σου σώμα σου να πάρει ανάσα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόληψη και η καλή διατροφή είναι η καλύτερη θεραπεία, ακόμα και πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

